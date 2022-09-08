【港股市況】騰訊跌逾3%、2%股份進入CCASS　電力股一枝獨秀　恒指午後跌逾百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上升，道指升435點，港股則未止跌。騰訊大戶將600億大貨存入CCASS，騰訊 （00700） 股價跌逾2%累市，恒指平開跌不足1點，其後走勢反覆向下曾跌逾百點，恒指半日跌74點，報18969點，成交近400億元。科指升不足0.1%，報4015點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：41】騰訊 （00700） 跌逾3%，低見301元，下試300元關口支持。

【14：28】內房向下，其中旭輝 （00884） 挫一成，低見1.85元。

【14：21】【新股IPO】鈦白粉生產商龍佰集團據報擬月底招股 傳集資約39億元

【14：15】汽車股下跌，其中比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 跌近2%；長汽 （02333） 跌近4%；廣汽 （02238） 跌0.4%。

【13：51】騰訊 （00700） 跌3%，低見302元，大市跌近160點。

【13：33】維達 （03331） 最新跌逾11%，低見19.72元，成交2.4億元。

【13：29】【內房危機】萬科郁亮：沒有永遠下跌、深不見底的市場 在萬科基層已見點點微光

【13：23】潤電 （00836） 升幅擴大至逾5%，高見16.98元；中國電力 （02380） 升近3%；龍源電力 （00916） 升逾1%；華能國電 （00902） 升近4%；華電國際 （01071） 升逾1%。

【13：19】大市最新跌100點，報18944點；科指跌0.1%，報4009點。

【13：10】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後升逾1%；騰訊 （00700） 跌逾2%。

【13：09】上海復旦 （01385） 升近一成，破頂高見41.25元。

【13：03】維達 （03331） 曾挫逾10%，低見20.15元，最新仍跌逾8%，報20.5元。

【13：00】恒指午後初段跌約59點，報18985點。科指轉升0.2%，報4021點。

【12：47】【新股IPO】「辣條」衛龍據報下月招股上市 傳集資約39億元

【12：43】【內房危機】恒大清盤呈請聆訊再度延期至11月28日 恒大CEO肖恩：力爭在年底前公布境外債務重組方案

【12：10】【電動車】比亞迪於泰國設電動車廠 料每年生產15萬輛乘用車、投資額64億元

【12：00】騰訊 （00700） 跌逾2%累市，恒指半日跌74點，報18969點，成交近400億元。科指升不足0.1%，報4015點。

【11：57】【iPhone 14】美團外賣與逾千間Apple授權店合作 iPhone 14最快半小時送達

【11：50】【內房危機】佳源國際停牌 公司遭清盤呈請、主席再遭斬倉逾1.2億股

【11：38】【MPF】信安據報考慮出售香港MPF業務 料套現數億美元

【11：36】新東方在綫 （01797） 轉跌逾1%，低見33元，今早曾高見36.75元。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.1%；深證跌0.5%；創業板指跌1.2%。

【11：21】騰訊 （00700） 跌2%；阿里巴巴 （09888） 、京東 （09618） 逆市升1%；美團 （03690） 靠穩升近0.1%。

【11：06】【中美貿易戰】據報拜登推遲決定是否削減中國進口貨品關稅

【11：03】協鑫新能源 （00451） 逆市升10%，高見0.088元；協鑫科技 （03800） 跌0.4%。

【10：57】泰凌醫藥 （01011） 抽升4成，高見0.139元，成交138萬元。

【10：52】大市跌幅再擴大至逾百點，恒指最新跌115點，報18928點；科指跌0.3%，報4002點。

【10：48】維達 （03331） 最新跌近半成，低見21.25元。

【10：43】復星醫藥 （02196） 跌幅擴大至逾5%，破底低見20.6元。

【10：43】【內房危機】安邁企業咨詢：中國恒大債務結構複雜、重組需時 料疫情影響持續至2024年

【10：35】內房股下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌近4%；雅居樂 （03383） 跌3%；龍湖 （00960） 跌0.2%。

【10：28】東方電氣 （01072） 升逾6%，高見13.46元。

【10：25】幸福控股 （00260） 挫逾4成，破底低見0.01元。幸福控股昨日接獲通知函件，聯交所上市科決定暫停公司股份買賣，並取消公司上市地位。幸福控股指仍在審閱該函件，正與專業顧問進行內部討論，將提出要求將該決定轉交上市委員會覆核。

【10：25】【內房危機】萬科潤地擬發行兩隻ABS已獲受理 惟兩者股價跌近1%

【10：13】恒指跌幅收窄至50點內，報18994點，跌49點。

【10：12】復星醫藥 （02196） 跌近4%，破底低見20.7元。

【10：08】【港元定存】滙豐再加港元定存息、12個月2.2厘 4個月內第五度上調

【10：06】蘋果（美︰AAPL）舉行發布會iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max亮相，手機設備股個別發展，舜宇 （02382） 升0.7%；瑞聲 （02018） 跌逾1%；高偉電子 （01415） 升逾4%；丘鈦 （01478） 升0.5%。

【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？ 蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 配備4,800萬像素鏡頭

【10：04】【2022雙11】阿里巴巴預告10月24日啟動「雙11」首輪開賣 一文看清歷年雙11表現

【10：04】巨濤 （03303） 折讓17%配股，股價早段升逾3%，高見0.64元。

【10：00】電力股逆市造好，潤電 （00836） 升逾4%；中國電力 （02380） 升逾2%；龍源電力 （00916） 升3%；華能國電 （00902） 升逾2%；華電國際 （01071） 升3%破頂。

【09：57】騰訊 （00700） 跌幅擴大至2%，低見305.2元。

【09：54】大市跌幅擴至100點，報18937點，跌107點，科指跌0.1%，報4009點。

【09：47】昨日異動的新城市建設發展 （00456） ，股價今早升1.3倍，高見4.1元，成交43萬元。

【09：45】油價跌逾5%，中海油 （00883） 跌近3%；中石油 （00857） 跌逾2%。紐約期油收報81.94美元，跌5.7%；布蘭特期油跌穿90美元水平，收報88美元，跌5.2%。

【09：43】半新股洪九果品 （06689） 股價升逾6%，高見42.95元創上市後新高。

【09：37】騰訊 （00700） 跌逾1%，早段低見30.638元，其2%股份進入中央結算系統（CCASS）。

【騰訊700】騰訊跌逾1% 600億大貨存入CCASS、達1.92億股

【09：35】維達 （03331） 跌近3%，早段低見21.7元，成交達2億元。

【09：34】此前獲納入港股通的香港航天科技 （01725） ，股價今早再升逾11%，高見17元。

【09：32】鼎石資本 （00804） 控股股東折讓9%配售24%股權，股價復牌後早段升逾15%，高見0.039元。

【09：27】宣布擬回購的阜博集團 （03738） ，股價今早反彈高開逾4%。

【09：27】東亞 （00023） 宣派特別股息每股0.48元，股價今早高開逾2%。

【銀行股】東亞銀行宣布派發現金特別息0.48元 現價股息率升至10.2厘

【09：25】思摩爾 （06969） 公布，昨天兩間全資子公司江門摩爾科技以及東莞市麥克電子科技收到煙草專賣局頒發的煙草專賣生產企業許可證，思摩爾股價高開近3%。

【09：24】蔚來 （09866） 績後升0.9%。

【業績︱電動車】蔚來次季經調整淨虧損倍增至近22億人幣 料第三季交付量增26.8%至35% 美股盤前跌6%

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 升0.4%；騰訊 （00700） 跌逾1%累市，恒指平開跌不足1點，開報19043點；科指升0.4%，報4031點。

【09：13】期指開報19084點，升84點或0.4%。

【09：00】金科服務 （09666） 開市前公布短暫停牌。

【09：00】鼎石資本 （00804） 今早復牌。

【08：51】【戰略合作】宏光半導體與協鑫集團達戰略合作 擬將GaN功率芯片大幅投入新能源領域

【08：29】【股份回購】阜博集團擬回購不超過總數10%股份 股價昨大瀉17%破底

【08：15】恒指黑期升約43點，報19038點；道指期貨跌15點，報31562點。

【08：00】【配股｜油服股】巨濤折讓逾17%配股 淨籌近1.4億元

【07：45】【生科股】諾誠健華擬發行逾2.64億股A股科創板上市 發行價11.03元人幣、9月9日申購

【07：45】港股ADR收報19057點，升12點。滙豐 （00005） ADR折合報47.69元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報312.88元，較港收市價高1.28元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.89元，較港收市價高1.49元或1.7%。

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【07：30】美國聯儲局舉行議息會議倒數兩周，美滙指數逼近111關口，再創20年高位，其後回軟，科技股造好，道指尾段升勢擴大。道指收市升435點，報31581點；標指升71點，報3979點；納指升246點或2.14%，報11791點。

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責任編輯︰梁浩碩