【港股市況】騰訊跌逾1%、2%股份進入CCASS　油價挫半成兩桶油跌　恒指跌百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上升，道指升435點，ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 升0.4%；騰訊 （00700） 跌逾1%累市，恒指平開跌不足1點，開報19043點；科指升0.4%，報4031點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：04】【2022雙11】阿里巴巴預告10月24日啟動「雙11」首輪開賣 一文看清歷年雙11表現

【10：04】巨濤 （03303） 折讓17%配股，股價早段升逾3%，高見0.64元。

【10：00】電力股逆市造好，潤電 （00836） 升逾4%；中國電力 （02380） 升逾2%；龍源電力 （00916） 升3%；華能國電 （00902） 升逾2%；華電國際 （01071） 升3%破頂。

【09：57】騰訊 （00700） 跌幅擴大至2%，低見305.2元。

【09：54】大市跌幅擴至100點，報18937點，跌107點，科指跌0.1%，報4009點。

【09：47】昨日異動的新城市建設發展 （00456） ，股價今早升1.3倍，高見4.1元，成交43萬元。

【09：45】油價跌逾5%，中海油 （00883） 跌近3%；中石油 （00857） 跌逾2%。紐約期油收報81.94美元，跌5.7%；布蘭特期油跌穿90美元水平，收報88美元，跌5.2%。

【09：43】半新股洪九果品 （06689） 股價升逾6%，高見42.95元創上市後新高。

【09：37】騰訊 （00700） 跌逾1%，早段低見30.638元，其2%股份進入中央結算系統（CCASS）。

【騰訊700】騰訊跌逾1% 600億大貨存入CCASS、達1.92億股

【09：35】維達 （03331） 跌近3%，早段低見21.7元，成交達2億元。

【09：34】此前獲納入港股通的香港航天科技 （01725） ，股價今早再升逾11%，高見17元。

【09：32】鼎石資本 （00804） 控股股東折讓9%配售24%股權，股價復牌後早段升逾15%，高見0.039元。

【09：27】宣布擬回購的阜博集團 （03738） ，股價今早反彈高開逾4%。

【09：27】東亞 （00023） 宣派特別股息每股0.48元，股價今早高開逾2%。

【銀行股】東亞銀行宣布派發現金特別息0.48元 現價股息率升至10.2厘

【09：25】思摩爾 （06969） 公布，昨天兩間全資子公司江門摩爾科技以及東莞市麥克電子科技收到煙草專賣局頒發的煙草專賣生產企業許可證，思摩爾股價高開近3%。

【09：24】蔚來 （09866） 績後升0.9%。

【業績︱電動車】蔚來次季經調整淨虧損倍增至近22億人幣 料第三季交付量增26.8%至35% 美股盤前跌6%

【09：22】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；美團 （03690） 升0.4%；騰訊 （00700） 跌逾1%累市，恒指平開跌不足1點，開報19043點；科指升0.4%，報4031點。

【09：13】期指開報19084點，升84點或0.4%。

【09：00】金科服務 （09666） 開市前公布短暫停牌。

【09：00】鼎石資本 （00804） 今早復牌。

【08：51】【戰略合作】宏光半導體與協鑫集團達戰略合作 擬將GaN功率芯片大幅投入新能源領域

【08：29】【股份回購】阜博集團擬回購不超過總數10%股份 股價昨大瀉17%破底

【08：15】恒指黑期升約43點，報19038點；道指期貨跌15點，報31562點。

【08：00】【配股｜油服股】巨濤折讓逾17%配股 淨籌近1.4億元

【07：45】【生科股】諾誠健華擬發行逾2.64億股A股科創板上市 發行價11.03元人幣、9月9日申購

【07：45】港股ADR收報19057點，升12點。滙豐 （00005） ADR折合報47.69元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報312.88元，較港收市價高1.28元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.89元，較港收市價高1.49元或1.7%。

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【07：30】美國聯儲局舉行議息會議倒數兩周，美滙指數逼近111關口，再創20年高位，其後回軟，科技股造好，道指尾段升勢擴大。道指收市升435點，報31581點；標指升71點，報3979點；納指升246點或2.14%，報11791點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩