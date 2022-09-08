【港股市況】阿里巴巴ADR較港高逾1%　恒指黑期升約43點、道指期貨跌15點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上升，道指升435點，至於港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料輕微高開約12點，恒指料開報19057點。滙豐 （00005） ADR折合報47.69元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報312.88元，較港收市價高1.28元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.89元，較港收市價高1.49元或1.7%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：51】【戰略合作】宏光半導體與協鑫集團達戰略合作 擬將GaN功率芯片大幅投入新能源領域

【08：29】【股份回購】阜博集團擬回購不超過總數10%股份 股價昨大瀉17%破底

【08：15】恒指黑期升約43點，報19038點；道指期貨跌15點，報31562點。

【08：00】【配股｜油服股】巨濤折讓逾17%配股 淨籌近1.4億元

【07：45】【生科股】諾誠健華擬發行逾2.64億股A股科創板上市 發行價11.03元人幣、9月9日申購

【07：45】港股ADR收報19057點，升12點。滙豐 （00005） ADR折合報47.69元，較港收市價低0.11元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報312.88元，較港收市價高1.28元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.89元，較港收市價高1.49元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國聯儲局舉行議息會議倒數兩周，美滙指數逼近111關口，再創20年高位，其後回軟，科技股造好，道指尾段升勢擴大。道指收市升435點，報31581點；標指升71點，報3979點；納指升246點或2.14%，報11791點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩