▲ 【美企業績】GameStop上季虧損擴大 惟夥加密貨幣交易所FTX 合作、盤後彈高逾11％

迷因股、美國電子遊戲零售商GameStop（遊戲驛站，美：GME）上季虧損擴大，第二季度虧損增至1.087億美元，去年同期為蝕6160萬美元；收入按年跌4%至11.4億美元。

GameStop連跌6日，昨日全日收跌4.4%，惟在盤後時段彈高11.7%，報26.82元。

公司指，上季由於現金消耗和庫存上升，季度銷售額下降，導致虧損擴大。 截至7月30日第二財季，公司庫存激增至7.348億美元， 高於去年同期的5.964億美元。 公司表示，它有意增加商品數量，以滿足客戶需求並應對供應鏈挑戰。

GameStop 行政總裁Matt Furlong指出，公司要成為一家更加多元化和以技術為中心的企業的進程顯然是有風險的，而且需要時間，但相信GameStop的業務比18個月前要強大得多，勸喻投資者保持耐性。

夥FTX做交叉銷售

另外，公司又確認，將與加密貨幣平台FTX合作，共同成立非同質化代幣（nonfungible token）交易平台。 此次合作旨在引入更多 GameStop的顧客至 FTX社區及其數字資產市場之中。 除了與 FTX合作開展新的電子商務和在線營銷計劃外， GameStop 將開始在指定商店提供FTX禮品卡。

在合作期間， GameStop 將成為FTX的 美國 首選零售合作夥伴 。上季在公司推出數字錢包之後，推出了公司的不可替代代幣（NFT）市場，允許遊戲玩家、創作者、收藏家和其他人購買、出售和交易 NFT。

相關文章：

【中美金融戰】華府據報擬頒行政命令 限制美企對中國科企投資

【美企業績】迷因股AMC計劃以優先股派發股息 股價盤後挫一成

【美企業績】Dell上季營收升9% 盈利跌兩成、盤後挫半成

編輯：姚卓然