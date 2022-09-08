  • 28°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 08:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美企業績】GameStop上季虧損擴大　惟夥加密貨幣交易所FTX 合作、盤後彈高逾11%

股市 08:08 2022/09/08

分享：

分享：

【美企業績】GameStop上季虧損擴大　惟夥加密貨幣交易所FTX 合作、盤後彈高逾11％

迷因股、美國電子遊戲零售商GameStop（遊戲驛站，美：GME）上季虧損擴大，第二季度虧損增至1.087億美元，去年同期為蝕6160萬美元；收入按年跌4%至11.4億美元。

GameStop連跌6日，昨日全日收跌4.4%，惟在盤後時段彈高11.7%，報26.82元。

公司指，上季由於現金消耗和庫存上升，季度銷售額下降，導致虧損擴大。截至7月30日第二財季，公司庫存激增至7.348億美元，高於去年同期的5.964億美元。公司表示，它有意增加商品數量，以滿足客戶需求並應對供應鏈挑戰。

GameStop行政總裁Matt Furlong指出，公司要成為一家更加多元化和以技術為中心的企業的進程顯然是有風險的，而且需要時間，但相信GameStop的業務比18個月前要強大得多，勸喻投資者保持耐性。

夥FTX做交叉銷售

另外，公司又確認，將與加密貨幣平台FTX合作，共同成立非同質化代幣（nonfungible token）交易平台。此次合作旨在引入更多GameStop的顧客至FTX社區及其數字資產市場之中。除了與 FTX合作開展新的電子商務和在線營銷計劃外， GameStop將開始在指定商店提供FTX禮品卡。

在合作期間，GameStop將成為FTX的美國首選零售合作夥伴 。上季在公司推出數字錢包之後，推出了公司的不可替代代幣（NFT）市場，允許遊戲玩家、創作者、收藏家和其他人購買、出售和交易 NFT。

相關文章：

【中美金融戰】華府據報擬頒行政命令　限制美企對中國科企投資

【美企業績】迷因股AMC計劃以優先股派發股息　股價盤後挫一成

【美企業績】Dell上季營收升9%　盈利跌兩成、盤後挫半成

編輯：姚卓然

 

美股 GameStop（美：GME）

上一篇文章

【股份回購】阜博集團擬回購不超過總數10%股份　股價昨大瀉17%破底

下一篇文章

【配股｜油服股】巨濤折讓逾17%配股　淨籌近1.4億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源甚麼交易條款？
【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源甚麼交易條款？
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升83點　重上19000關（不斷更新）
【美股收市】美匯債息衝高回吐 道指漲435點 納指升2.1% 蘋果推iPhone 14升0.9%
【美股收市】美匯債息衝高回吐 道指漲435點 納指升2.1% 蘋果推iPhone 14升0.9%
【能源危機】歐盟考慮緊急削減用電量、設價格上限　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
【能源危機】歐盟考慮緊急削減用電量、設價格上限　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款