【儲局官員】布雷納德：中國歐洲消費及需求疲弱　有助美降通脹

▲ 聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）表示，儲局不得不加息到緊縮水平

聯儲局副主席布雷納德（Lael Brainard）表示，儲局不得不加息到緊縮水平，同時警告風險會變得兩面受壓。布雷納德指出，在其他國家需求減弱及緊縮的情況下，美國可加強通縮情況。尤其是歐洲在俄烏戰爭及能源短缺下，經濟面臨下滑風險，以及中國維持清零政策減弱消費力。

布雷納德指，正一直致力降低通脹，貨幣政策在某段時間，將需要到達緊縮水平，為抗擊通脹達到目標提供信心。布雷納德提到，在發表講話的一天前，儲局主席鮑威爾與其他與會的儲局官員，包括負責監管的副主席Michael Barr，以及克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta mester）表達了抗擊通脹的承諾。

布雷納德指，在緊縮周期的某個時刻，風險會變得雙面，因急速的緊縮周期，以及具有全球性，對金融緊縮速度充滿不確定性，亦有過度緊縮打擊需求的風險。最重要是避免過早撤回政策的風險。

布雷納德對一些供應限制持樂觀態度，指出商品的交貨時間有所改善，8月份勞動力參與率有所上升，雖然有指企業以折扣清除庫存，但整體數據無顯示企業降低利潤率以減價爭客。雖然通脹數據緩和，但有必要看到低通脹數據，才能確信通脹回落至2%。

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記者：譚志偉