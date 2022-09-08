【蘋果發布會】新一代AirPods Pro續航力增達6小時　充電盒採用新設計

▲ 第2代AirPods Pro定價為1,849元。

蘋果（Apple）於香港時間今（8日）凌晨舉行「Far Out」秋季發布會，會上除了推出iPhone 14系列及三款新Apple Watch，還有新一代AirPods Pro。Apple表示，新一代AirPods Pro採用了H2芯片，並消除比上一代AirPods Pro高達兩倍噪音。

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Apple是次推出的第2代AirPods Pro充電盒，配備額外4次充電量，使用「主動消噪」功能時，可享受總共長達30小時的聆聽時間，比上一代多出6小時。除了MagSafe充電器、Qi充電墊或Lightning連接線，還可使用Apple Watch充電器為該AirPods Pro充電。

該充電盒亦採用了新設計，外殼配備掛繩孔，同時抗汗及防濺耐水。使用配備U1芯片的iPhone用户也可利用「精確尋找」功能，獲得方向指示，找到充電盒的位置。充電盒亦有內置揚聲器，可發出更響亮的聲音，令用戶更加容易尋找裝置。

第2代AirPods Pro定價為1,849元，由9月9日起，可透過網上及Apple Store App訂購，並將於9月23日起在零售店內有售。

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記者：張寶燕