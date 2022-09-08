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蔚來上季虧損按年增逾3倍 料本季收入最少升31%

股樓投資 05:04 2022/09/08

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內地電動車新勢力之一的蔚來(09866)公布上季業績。期內淨虧損為27.4億元（人民幣．下同），較去年同期淨虧損6.5億元擴大3.1倍；非公認會計準則經調整淨虧損擴大至22.6億元，去年同期為經調整淨虧損3.3億元。同期總收入102.9億元，按年升21.8％；毛利率為13％，按年跌5.6個百分點。

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第二季，蔚來汽車交付量2.51萬輛，按年升14.4％；車輛銷售額95.7億元，按年升21％；車輛毛利率為16.7％，按年跌3.6個百分點；公司又預計，第三季度車輛交付量為3.1萬輛至3.3萬輛，按年增長約26.8％至35％；又預計總收入介乎128.4億至135.9億元，按年升31至38％。

蔚來董事長兼首席執行官李斌表示，集團交付量在月及8月開始恢復，並期待ET5於9月底開始量產及交付。基於極富競爭力的產品組合與優秀的品牌認知度，他相信蔚來將吸引更廣泛的用戶群，並在未來幾個季度實現強勁增長。

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撰文 : 李尚毅

蔚來－SW（09866） 港股

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