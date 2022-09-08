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【騰訊700】騰訊2%股權獲存入中央結算系統 料涉大戶減持

股樓投資 12:44 2022/09/08

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根據港交所截至９月７日的數據顯示，有2％或逾1.92億股騰訊（00700）股份轉入中央結算系統（CCASS），當中1.98％或逾1.9億股存入高盛證券戶口，令其持股比重增至6.43％，是第三大持股的劵商。第一位及第二位分別是滙豐銀行及摩根大摩，兩者在CCASS持有的騰訊股份比重分別為24.55％及10.29％。市場關注有關現象或涉及大戶減持該股，騰訊今日再偏軟，中午收報304.2元，跌2.3%。

瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股  詳情請看【下一頁

無獨有偶，騰訊大股東南非媒體Naspers和持股的Prosus，早於6月已預告會減持騰訊，以支持回購計劃。

較早前，有大額比亞迪（01211）股份存入CCASS，而數量正好與股神巴菲特所持股數完全相同，令市場猜測股神準備沽售比亞迪，令股價下跌，結果亦證實比亞迪遭到「股神」拋售。比亞迪今日亦續跌，中午報219.8元，跌1.4%。

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

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撰文 : 李尚毅

蔚來－SW（09866） 港股

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