【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,272元入手

▲ iPhone 14、 iPhone 14 Plus將搶先開放於9月9日起預訂。（蘋果發布會截圖）

萬眾觸目的iPhone 14系列終於登場，iPhone 14、 iPhone 14 Plus將搶先開放於9月9日起預訂。iPhone 14將於9月16日正式推出，售價由6,272元港元起；iPhone 14 Plus則於10月7日推出，售價為7,057港元起。

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是次發布的iPhone 14採用6.1吋屏幕，早前被稱為iPhone 14 Max的新產品綫，最終更名為「iPhone 14 Plus」，採用了6.7吋屏幕。兩者均使用了A15芯片，搭載5核CPU。

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正如傳聞所言，iPhone 14和 iPhone 14 Plus新增紫色，並繼續提供黑色、白色、紅色和藍色，供5色可選。

相機方面，兩者搭載1200萬像素雙主鏡頭設計，利用F1.5大光圈，和配備具有自動對焦功能的新型TrueDepth鏡頭，提供更好的低光拍攝效果。

記者：殷凱怡、張寶燕

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