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【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭

科技 04:13 2022/09/08

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蘋果（Apple）於今日凌晨推出，iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max共四款新機。其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max更搭載了全新鏡頭組合，主鏡頭由上代的1,200萬像素增至4,800萬像素。

【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色　最平6,899元入手

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max將於明（9日）開始接受預售，9月16日正式發售，iPhone 14 Pro售價由8,599元起，iPhone 14 Pro Max則為9,399元起。

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相機規格一覽：

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採用A16芯片　引入動態島技術

iPhone 14 Pro系列採用A16芯片，搭載6核CPU，還採用全新的相機系統。首次於iPhone亮相的4,800萬像素主相機，配備四合一像素感應器，以及採用更強的光影引擎，提升低光相片質素。全新的1,200萬像素超廣角相機則配備1.4微米像素，進一步加強微距拍攝功能。

同時，兩款新機均新增了常亮顯示，讓屏幕刷新率可隨時調整，最低可達1Hz。而「動態島（Dynamic Island）」技術透過可變形的顯示範圍，顯示重要的提示、通知及活動的同時，亦可以長按方式，即時再以控制正在背景運行的應用程式，如「地圖」、「音樂」或「計時器」等。

增衞星通訊功能　美加兩地率先開放

此外，iPhone 14系列新增衞星求救功能，若用戶在無手機訊號與通訊訊號的地方發生意外，可透過衛星進行緊急求救，並與親友實時分享個人位置。並且將首先於11月開放予美國及加拿大用戶使用。

外觀更新方面，兩大新機一改以往為人垢病的瀏海屏幕設計，改為在前鏡頭位置採用橫向挖孔屏幕設計，相關面積比以為瀏海設計少30%。新增的暗紫色則會取代上一代的藍色，並繼續提供黑、金、白，共4色可選。

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記者：殷凱怡、張寶燕

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