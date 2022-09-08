【蘋果發布會】手機界最強鏡頭？　蘋果iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max　配備4,800萬像素鏡頭

蘋果（Apple）於今日凌晨推出，iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max共四款新機。其中iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max更搭載了全新鏡頭組合，主鏡頭由上代的1,200萬像素增至4,800萬像素。

【蘋果發布會】蘋果iPhone 14、iPhone 14 Plus新增紫色 最平6,899元入手

iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max將於明（9日）開始接受預售，9月16日正式發售，iPhone 14 Pro售價由8,599元起，iPhone 14 Pro Max則為9,399元起。

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採用A16芯片 引入動態島技術

iPhone 14 Pro系列採用A16芯片，搭載6核CPU，還採用全新的相機系統。首次於iPhone亮相的4,800萬像素主相機，配備四合一像素感應器，以及採用更強的光影引擎，提升低光相片質素。全新的1,200萬像素超廣角相機則配備1.4微米像素，進一步加強微距拍攝功能。

同時，兩款新機均新增了常亮顯示，讓屏幕刷新率可隨時調整，最低可達1Hz。而「動態島（Dynamic Island）」技術透過可變形的顯示範圍，顯示重要的提示、通知及活動的同時，亦可以長按方式，即時再以控制正在背景運行的應用程式，如「地圖」、「音樂」或「計時器」等。

增衞星通訊功能 美加兩地率先開放

此外，iPhone 14系列新增衞星求救功能，若用戶在無手機訊號與通訊訊號的地方發生意外，可透過衛星進行緊急求救，並與親友實時分享個人位置。並且將首先於11月開放予美國及加拿大用戶使用。

外觀更新方面，兩大新機一改以往為人垢病的瀏海屏幕設計，改為在前鏡頭位置採用橫向挖孔屏幕設計，相關面積比以為瀏海設計少30%。新增的暗紫色則會取代上一代的藍色，並繼續提供黑、金、白，共4色可選。

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記者：殷凱怡、張寶燕

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