【ET開市直擊】港股、美股跌夠未 Apple發布會有冇睇頭？（附Time Code）

港股9月起5連跌，從10天綫19600點之上直綫下滑，至上日一度跌穿19000點水平，曾見18915點，收市險守報19044點，惟夜期未止跌續插過百點；美股自8月底借鮑威爾於Jackson Hole的鷹派言論向下調整，跌逾千點後反覆向下，道指由33000點水平下調至31000點水平，港股、美股跌夠未？環球聚焦Apple（AAPL.US）發布會，會後有沒有炒作？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解港股、美股市況。

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

00：52 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：23 - 亞太股市早段市況速報

03：40 - 美股傳統上9月附近有吸納時機

04：51 - 美股上周試標指、納指6月低位至8月高位的黃金比率0.618

05：16 - 標指回調至黃金比率0.618約3900點有支持

05：40 - 整體格局未變 一般而言十年期債息比起美股更快見底

06：15 - 美股上日造好主因歐元急飆、美元回落

06：55 - 未來可關注美股升浪指標：美債息回落及美金回落

07：58 - 港股上日市況速覽+北水盤路

07：54 - 美國通脹法案後 新能源板塊最近較多資金流入

09：03 - 最近強勢的Enphase （ENPH.US）有利好消息 現時回落幅度已可接受

11：24 - Solar Edge（SEDG.US）較適合短炒 不建議追落後

15：09 - 蘋果（AAPL.US）新iphone設計欠驚喜 現時似「食優勢」

16：06 - Apple發布會上反映手錶市場成為重點 價格層面上預示經濟變化

18：50 - 新撞車偵察功能或間接與Apple Car有關

19：10 - Apple Watch排卵預測功能反映未來關注女性市場 憧憬未來成為健康科技公司

20：26 - Apple發布會反映公司長遠優勢 黃金比率上跑嬴大市

22：17 - 蘋果（AAPL.US）技術走勢上150美元水平開始值得留意

21：50 - 港股上日市況速覽+北水盤路

24：20 - 港股走勢仍然「爭啲」 中綫仍需留意人民幣轉弱

27：50 - 港股開市初段市況速報

30：03 - ET個股推介：東方電氣 （01072）

35：02 - 觀眾問股：電能實業 （00006） 現價可買入？ 還是等回調多些至買？

36：15 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 走勢點睇？ 咩位可買入？

38：41 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） 可否留意？

40：22 - 觀眾問股：Apple Inc.（AAPL.US）145美元買入要出貨？

41：33 - 觀眾問股：Enphase Energy（ENPH.US）現價買入太遲？ 想分注入睇中長綫要點做？

43：38 - 觀眾問股：油價大跌、非農及信心指數見通脹回落，美股9月回調買貨策略？

46：49 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）拆股後策略跟進？

50：05 - 觀眾問股：Lucid（LCID.US）25美元有貨怎跟進？

51：27 - 觀眾問股：中海油 （00883） 現價值得買入？

52：18 - 觀眾問股：新地 （00016） 今日公布業績可否留意？

54：28 - 觀眾問股：Amazon（AMZN.US）博CPI出爐炒一轉可以嗎？止蝕位怎訂？

55：33 - 觀眾問股：Affirm Holdings（AFRM.US）50美元持貨點睇？不良貸款要擔憂？

56：41 - 觀眾問股：美債ETF收息是否合適？月月收息有何推介？

58：23 - 港股、A股開市初段市況速報

58：53 - 財經日誌提提你



有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

責任編輯：何美澄