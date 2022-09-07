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【環球加息】加拿大央行加息75個基點至3.25厘　符預期

股市 22:10 2022/09/07

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【環球加息】加拿大央行加息75個基點至3.25厘　符預期

加拿大央行今（7日）宣布將政策利率提高75個基點，隔夜利率目標提高到3.25%，符合市場預期。銀行利率最新為3.5%，存款利率最新為3.25%。央行繼續其量化緊縮政策。

央行指，新冠病毒爆發、持續的供應中斷和烏克蘭戰爭的影響，繼續抑制增長和推高價格。由於汽油價格下降，加拿大7月份的CPI通脹率從8.1%降至7.6%。 然而，不包括汽油的通脹率上升，數據顯示價格壓力進一步擴大，特別是在服務領域。調查顯示，短期通脹預期仍很高。這種情況持續愈久，高漲的通脹變得根深蒂固的風險就愈大。

央行管委會料政策利率將需進一步上升

央行繼續預計今年下半年經濟將放緩，因全球需求減弱，而加拿大國內的緊縮貨幣政策開始使需求與供應更加一致。

鑑於通脹的前景，央行的管理委員會仍判斷政策利率將需要進一步上升。量化緊縮則輔助加息。隨着緊縮貨幣政策見效，委員會將評估利率需提高到甚麽程度才能使通脹回到目標。委員會將繼續採取必要行動以實現2%的通脹目標。

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

編輯：胡學能

貨幣政策 通脹 加拿大 加息 銀行 CPI 加拿大央行

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