【大行報告】在強美元下內險業顯韌性 摩通滙豐列平保為行業首選

摩根大通、滙豐環球研究發表報告，均列中國平安（02318）為行業首選。滙豐環球研究表示將平保目標價微降至77元，維持「買入」評級，主要因退保率下跌等因素支持。平保周四（8日）收45.1元，跌幅1.1%。



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滙豐報告指出，內地保險代理行人數下跌走勢已開始緩解，利好因素還包括退保率下降，以及銀行保險成交量回升，但在客戶轉投較小額醫保、產品組合及利潤惡化下，旗下人壽公司將繼續朝向健康養老服務的定位，並以提供健康和養老金產品為主。摩通報告亦指出，各地疫情反彈、經濟放緩及美元強勢的環境下，投資者較擔心美國或對中國有進一步的限制措施，而保險業在美元強勢下較具韌性。



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摩通指，中國股市傾向於在人民幣兌美元升值時上漲。從行業來看，預期半導體、消費服務、汽車、材料和互聯網等人民幣滙率顯著波動期間跑贏大市或跌幅較小。當人民幣兌美元貶值時，該行預期餐飲、保險和銀行業的適應力強，表現更具韌性。該行表示看好中國股市在消化疫情及美元走強的影響後，至年底將出現反彈。

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撰文：鄭昊彤