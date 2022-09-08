  • 30°C
香港時間 : 2022908日 (週四) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】在強美元下內險業顯韌性 摩通滙豐列平保為行業首選

股樓投資 17:26 2022/09/08

分享：

分享：

摩根大通、滙豐環球研究發表報告，均列中國平安（02318）為行業首選。滙豐環球研究表示將平保目標價微降至77元，維持「買入」評級，主要因退保率下跌等因素支持。平保周四（8日）收45.1元，跌幅1.1%。
 

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

滙豐報告指出，內地保險代理行人數下跌走勢已開始緩解，利好因素還包括退保率下降，以及銀行保險成交量回升，但在客戶轉投較小額醫保、產品組合及利潤惡化下，旗下人壽公司將繼續朝向健康養老服務的定位，並以提供健康和養老金產品為主。摩通報告亦指出，各地疫情反彈、經濟放緩及美元強勢的環境下，投資者較擔心美國或對中國有進一步的限制措施，而保險業在美元強勢下較具韌性。
 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

摩通指，中國股市傾向於在人民幣兌美元升值時上漲。從行業來看，預期半導體、消費服務、汽車、材料和互聯網等人民幣滙率顯著波動期間跑贏大市或跌幅較小。當人民幣兌美元貶值時，該行預期餐飲、保險和銀行業的適應力強，表現更具韌性。該行表示看好中國股市在消化疫情及美元走強的影響後，至年底將出現反彈。

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
目標價 買入 中國平安（02318） 保險公司

下一篇文章

【家居設計】夫婦喜獲麟兒擲53萬元改格局　457呎單位成日系藍調家
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股
瑞銀指本地股估值已反映風險 另推薦6隻最喜愛港股
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓
【有相睇】荃威花園業主趕移民　一周連沽兩伙套現　成交呎價均低於9000元
【有相睇】荃威花園業主趕移民　一周連沽兩伙套現　成交呎價均低於9000元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款