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【解碼｜內銀股】摩通：內房資產質量擔憂未散、內銀股料續跑輸大市　行內首選招行、郵儲行

股市 21:54 2022/09/07

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內銀股業績期已過，摩通（美：JPM）發表報告，指內銀第2季度收入和利潤增長持續放緩，符合預期，摩通預計，下半年內銀收入增長將繼續疲軟，主要是因為淨息差收窄、費用收入恢復緩慢，儘管管理層努力淡化風險，但對資產質量的擔憂仍存在，尤其是房地產風險方面。故預計內銀股將持續跑輸大市。

摩通偏好招商銀行 （03968） 、郵儲銀行 （01658） ，認為該兩銀行擁有強大的零售特許經營權，且股東回報率（RoE）處於擴張軌道。

內銀第2季度的收入和利潤分別按年增2.8%和6.4%，較首季分別按年增長3.4%和8.6%放緩。摩通預計，業績公布後，市場對內銀每股盈利不會有顯著修正，但增長質量會惡化，分析師或會削減收入增長預期。較弱的宏觀條件可能會導致對內銀資產質量進一步惡化的擔憂。

次季營運支出增長高於收入增長

市場關注內房風險，摩通指，該風險未足以影響內銀第2季度業績。房地產開發商貸款的不良貸款率從去年底的2.27%，升至今年6月底的3.02%，而抵押貸款的不良貸款率保持穩定。銀行略微減少了房地產暴露（6月底，佔貸款的5.9%；去年底為6.1%），但抵押貸款明顯放緩，可能是需求疲軟緣故。

另一值得注意的是，第2季內銀營運支出的增長高於收入增長，導致撥備前利潤疲弱。上半年員工成本按年增長5.3%，其他營運支出按年升10.2%，可能是由於對金融科技、品牌等投資增加。

下半年費用收不大可能強勁復蘇

展望今年下半年，隨着銀行對已下調的貸款市場報價利率（LPR）進行定價，摩通預計，內銀淨息差會續收縮，由於資本市場波動、銀行減少與房地產相關的財富管理產品或信託產品，費用收入強勁復蘇可能性不大。

摩通指，合股內銀在今年第2季利潤表現優於國有內銀，前者第一季利潤按年增8.7%、第二季按年增7.3%；後者第一季增6.6%、第二季增4%。然而，在內銀股中，摩通首選招行和郵儲行，因為兩行零售業務強勁，前者在私人銀行、理財產品業務處於領先地位，後者的費用收入增長最高；兩家銀行在不良貸款和需要關注貸款（special mention loans, SML）有最高的覆蓋率；上半年利潤雙位增，可能今年全年同樣實現利潤雙位增。

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編輯：胡學能

港股 大行報告 LPR 財富及資產管理 私人銀行 每股盈利 郵儲銀行（01658） 業績公布 銀行 招商銀行（03968）

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