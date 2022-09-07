  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 21:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解碼│股市】大市賭性強　對沖基金如何顛覆市場？

股市 20:34 2022/09/07

分享：

分享：

【股市解碼】資產市場勁波動　對沖基金如何顛覆市場？

環球產資市場波動，與大戶舉高弄低有關，但凡有短期行情，即一窩蜂交易，例如賭日圓跌，短短幾日已推低日圓至145水平。據彭博報道，在經歷2022年大部份時間防守後，專業投資者正在狂賭升跌，高盛的大宗交易數據顯示，對沖基金在過去數周正加速入場，以沽空宏觀產品如指數基金，及買入個股，為年內最繁忙的交易，而大摩亦有類似數據，對沖基金加倉個股及醫藥股，沽空ETF。

數據顯示，這些大戶正熱衷逢低買入，但又對大市走勢持懷疑態度，報道引述華爾街大行警告，嚴守投資紀律的大戶，未來數周將拋售數十億美元的股票，因投資市場正反映對沖基金今年最多的動作，是在市場波動加劇的情況下平倉或撤資。

隨着股市跌勢加劇，反映夏季反彈重大力量的程式買盤基金已見退縮，大摩預期趨勢投資追隨者例如商品交易的專家，已沽售300億美元股票。瑞銀預期沽售在未來兩周持續。瑞銀估計，這批大戶資產值3750億美元，在極端波動的一年裏，利用快錢買賣股票，對市場產生了巨大的影響。標普500指數上半年經歷50年來最差的變幅，他們透過押注看跌來拉低市場，6月反彈中，他們平淡倉而促成標普500指數今年最大的反彈。

而且投資者持倉水平低，傳統基金謹慎的倉位，是對沖基金跑贏大市的原因之一，當大市反彈，基金經理不得不補倉買貨，以免回報落後。

【美股分析】摩根士丹利：美股最大擔憂可能是經濟放緩　標指最熊睇3000點

記者：譚志偉

港股 美股 標準普爾500指數 對沖基金 沽空 股票

上一篇文章

【內房危機】融創回應在港接獲清盤呈請：單個債權人的激進行為　計劃年底公布重組方案

下一篇文章

【恒指夜期+北水】恒指夜期跌96點　北水淨流入8.3億　買騰訊（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【日圓滙價】日圓輕叩145關、兌港元退守5.4算　日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期跌96點　北水淨流入8.3億　買騰訊（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期跌96點　北水淨流入8.3億　買騰訊（不斷更新）
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【iPhone 14】蘋果發布會凌晨1時舉行、iPhone 14 Pro系列料加價100美元（附各iPhone14型號估計售價）
【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展
【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展
【美股開市】憂需求放緩　油價再瀉3%　道指跌34點　納指升0.1%（不斷更新）
【美股開市】憂需求放緩　油價再瀉3%　道指跌34點　納指升0.1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌194點失萬九關　騰訊及美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌194點失萬九關　騰訊及美團ADR低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款