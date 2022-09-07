【解碼│股市】大市賭性強　對沖基金如何顛覆市場？

▲ 【股市解碼】資產市場勁波動 對沖基金如何顛覆市場？

環球產資市場波動，與大戶舉高弄低有關，但凡有短期行情，即一窩蜂交易，例如賭日圓跌，短短幾日已推低日圓至145水平。據彭博報道，在經歷2022年大部份時間防守後，專業投資者正在狂賭升跌，高盛的大宗交易數據顯示，對沖基金在過去數周正加速入場，以沽空宏觀產品如指數基金，及買入個股，為年內最繁忙的交易，而大摩亦有類似數據，對沖基金加倉個股及醫藥股，沽空ETF。

數據顯示，這些大戶正熱衷逢低買入，但又對大市走勢持懷疑態度，報道引述華爾街大行警告，嚴守投資紀律的大戶，未來數周將拋售數十億美元的股票，因投資市場正反映對沖基金今年最多的動作，是在市場波動加劇的情況下平倉或撤資。

隨着股市跌勢加劇，反映夏季反彈重大力量的程式買盤基金已見退縮，大摩預期趨勢投資追隨者例如商品交易的專家，已沽售300億美元股票。瑞銀預期沽售在未來兩周持續。瑞銀估計，這批大戶資產值3750億美元，在極端波動的一年裏，利用快錢買賣股票，對市場產生了巨大的影響。標普500指數上半年經歷50年來最差的變幅，他們透過押注看跌來拉低市場，6月反彈中，他們平淡倉而促成標普500指數今年最大的反彈。

而且投資者持倉水平低，傳統基金謹慎的倉位，是對沖基金跑贏大市的原因之一，當大市反彈，基金經理不得不補倉買貨，以免回報落後。

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記者：譚志偉