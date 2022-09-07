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【旅遊業】日圓低位利觀光客　日旅遊業界嘆政府反應慢

商業 20:04 2022/09/07

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日本旅遊業界批評政府未能把握日圓貶值吸引遊客，仍要求國際旅客申請簽證入境。（法新社圖片）

日本政府提升每日入境人數至5萬並免除核酸檢測及疫苗證明，但維持入境簽證要求。而另一方面日圓匯率持續走低，亦是吸引外國旅客到訪的誘因之一，但當地旅遊業界批評政府未能把握機會仍處於半封關狀態，倡議政府應與G7各國的入境政策看齊。

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日本政府在9月7日再放寬入境人數及檢疫要求，而近期日圓對美元匯率持續向下，對旅客入境消費而言是利好因素，當地運輸、觀光業界人士皆希望藉此再吸引外國遊客。ANA控股社長芝田浩二亦評論日圓匯率向下，可望帶動來日旅客數量上升。2019年訪日外國人數量達到3188萬人次，當時美元兌日圓為1美元兌110日圓。9月7日為1美元兌144日圓，若其他條件不變，可望有更大需求。日本官房長松野博一在新聞發布會上亦表示，希望牽制日元下跌速度，並把握貨幣貶值優勢。

然而日本政府仍要求入境旅客取得簽證，令門檻仍相對較高，旅客要向旅行社代理交代行程花更多時間審批，而且外國旅客對個人自由行的需求比團體遊更大。日航發言人増村浩二稱，此前每日2萬人上限實際僅1.3至1.4萬人左右，不放寬個人遊或較難成5萬人。

據日本政府觀光局數據，7月份訪日外國人數推算約14萬4500人，6月約12萬人，另日本出入國在留管理廳公佈6月的觀光入境人數僅252人、7月為7903人。與疫前入境者90%是遊客、當中80%是個人遊成強烈對比。日本旅行業協會會長高橋廣行表示，希望能撤銷入境簽證促進海外及訪日旅遊，另ANA控股社長芝田浩二亦期望入境措施能夠放寬到與G7各國相同的水平。

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責任編輯:王浩賢

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