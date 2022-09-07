【投資熱話】市況波動難捉緊投資機會? 中銀香港推碎股易服務 助投資者免佣沽碎股

一般股票買賣，是逐手進行，少於一手的股數被稱為碎股。不過，投資者買入股票後遇上供股、選擇以股代息、獲派紅股等的情況，就會持有碎股，但要沽出「碎股」，就存在買賣具差價的問題，不少人惟有將碎股置之不理。

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【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

不過，最近投資市場波動非常，恒指單在上一周就已經累跌逾700點。於此情況下，投資者想捉緊投資機會，趁低吸納，但可能又怕一手買入太過冒險。

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記者：陳詠妍