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【投資熱話】市況波動難捉緊投資機會? 中銀香港推碎股易服務 助投資者免佣沽碎股

理財智慧 19:54 2022/09/07

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 一般股票買賣，是逐手進行，少於一手的股數被稱為碎股。不過，投資者買入股票後遇上供股、選擇以股代息、獲派紅股等的情況，就會持有碎股，但要沽出「碎股」，就存在買賣具差價的問題，不少人惟有將碎股置之不理。

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【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

 

不過，最近投資市場波動非常，恒指單在上一周就已經累跌逾700點。於此情況下，投資者想捉緊投資機會，趁低吸納，但可能又怕一手買入太過冒險。

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【理財智慧】儲蓄過程最難捱　一文了解若則計劃法，詳見【下一頁


中國銀行（香港）的「NotALot 碎股易」服務，讓客戶及投資新手最低僅需買入 1 股股票，即可進行投資理財，突破市場界限。「NotALot 碎股易」服務涵蓋本港 200 隻精選港股，投資者最低僅需買入 1 股股票，便可開始入市捕捉投資機遇。最吸引之處，是投資者沽出碎股更是無上限免佣，讓投資者捉緊每個小額投資機會，所謂「大有大玩，細有細玩」，市場再波動也可以輕鬆投資。即時開戶，更可獲驚喜迎新禮遇。

更多詳情可看：https://www.bochk.com/dam/investment/securities/notalot/tc.html

 

【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

基層兒童欠參與運動機會 運動品牌FILA與社協合辦空手道興趣班 空手道運動員劉知名親授技巧，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

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