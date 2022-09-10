【點指宅宅@iM網欄】全球能源短缺 「電荒 」應急懶人包

「焫焫焫著!!!」近年全球氣溫提升，世界各地能源短缺隨時一觸即發。一旦出現了大停電，我們該如何應付。其實粉飾家居及添置家具同時，不防購入小家品電器作應急設備，若遇上突發狀況以備不時之需。

▲ 電荒「地暗」的空間

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一般可列舉應急六招式 :

(一) 常備充飽電行動電源

平日要習慣每天準備一個充飽電的行動電源，當事故發生時，使用它以減慢手機電源流失、必要時可以分享給電腦存檔。重點是挑選合規認證的行動電源，容量至少有5000mah至10000mah以上，基於輸出功率大，足夠兩、三次手機充電還是綽綽有餘的就最好了。當然只是維持一時三刻，視乎停電有多久！若是未能存檔，也別忘記把電腦、智能器材及路由器等關掉。以免突然恢復了電，有機會引致短路壞掉！

(二)家中存放手提電筒

使用電芯的手提電筒或裝飾LED小燈泡，要是有點點微光便在可黑暗中走動。現時坊間流行一物幾用的便攜式應急手機充電夜間照明燈，既可伸縮摺疊調節燈光枱燈連手機支架。但緊記不要把電池一直放在手提電筒內，以免生銹漏電。

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(三) 復古風電話機

若家中仍有固網電話號碼，建議應盡量保留。現時流行復古風，可選購五、六十年代撥號電話機，一旦發生停電，那個既美觀又可作為家居擺設的電話機，頓時變得大派用場。

▲ 復古電話機

(四) 常備冰水及手搖扇

一般停電大廈供水亦會有影響，日常儲存少量瓶裝水和冰水、手搖扇等已備不時之需。特別在大熱天時沒有電風扇、冷氣…真是有點吃不消。冰箱盡量不要打開，以保持溫度免食物變壞！若停電時間太長，溫度對食物可能受到影響，就不應再食用。

(五) 急救箱及糧食

這時候萬能「解藥」就是乾糧，例如餅乾、糖果等不可少看啊！用來穩定焦慮情緒非常有效。注意黑暗時容易碰撞損傷，當眼處應放急救箱用品方便使用。

(六) 紓壓實用良伴 一 蠟燭

逛街時多買幾瓶香薰蠟燭，能令滿室芬芳之餘同時更能成為黑暗中亮點的小擺設。切記不要放打火機、火柴在浴室內，因潮濕空間會引致擦不著火，就算有蠟燭亦無用武之地。燃點後緊記要小心看管火種，以免發生祝融！

▲ 香薰蠟瓶

「電荒」危機真的不容忽視，我們是否需要居安思危，考慮不要倚靠電能的東西太多？氣候暖化問題～令能源短缺更是跨國界問題，能源機構均要好好地正視及切實地討論。否則…地球村快要「發脾氣」了！

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作者：思池戈庫 ( 謝思琪 ) 作者簡介：經驗畫匠，從事室內設計行業，喜歡旅遊及寫畫，最愛 「遊住學」旅居外國欣賞當地藝術作品，吸收各國各種技巧及知識，提升個人創作。提倡生活空間注入藝術元素，如畫作、藝術擺件之類。

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