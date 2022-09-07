【大行報告】息差彈性勝國際銀行 中金首選中銀香港「跑贏行業」

中金預計，下半年滯後的香港銀行同業拆息（HIBOR）相較倫敦銀行同業拆息（LIBOR）有更多上行空間，銀行間總結餘收窄，將推動香港銀行息差改善，令本地銀行息差彈性或大於國際銀行，並首推中銀香港（02388），評級為「跑贏行業」，目標價38.5元。中銀香港周三（7日）收報26.55元，跌幅0.7%。



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該行指，本地銀行上半年收入按年增長0.5%，純利增長4.5%，符合該行預期。得益於息差走闊及非息收入表現良好，中銀香港純利按年錄得高單位數正增長，恒生銀行（00011）和東亞銀行（00023）則按年減少46.3%和43.9%，主要來自內房風險暴露，導致信用成本大幅上升。由於下半年內房敞口仍存在較大不確定性，風險暴露較大的銀行或將持續面臨撥備計提壓力。



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中金又預計，下半年本地銀行息差會跟隨利率上行而改善，至於內房敞口與海外衰退預期下信用成本或仍存在不確定性。因此，該行建議選擇息差彈性及資產質素穩健的銀行股。

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撰文：鄭昊彤