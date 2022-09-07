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【國際市場】日產Nissan斥100億日圓 併購鋰電商Vehicle Energy Japan

環球政經 19:22 2022/09/07

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日產汽車（Nissan）將斥資100億日圓併購車用鋰電池日本生產商Vehicle Energy Japan。Vehicle Energy目前近一半營收來自日產，日產汽車當中「Note」等車款正使用 Vehicle Energy 生產的鋰電池。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

Vehicle Energy 由產業革新機構（INCJ）  和日本電子公司（Maxell ）在 2019 年共同出資設立，公司業務主力生產油電車用的鋰離子電池。根據日產、Vehicle Energy 和 INCJ 於周三 (7 日) 對外發布的新聞稿，日產與INCJ 已簽署合約，由日產購入INCJ所有的Vehicle Energy 持股，金額約100 億日圓。

另外，日產與 Vehicle Energy 簽下增資換股合約並取得過半股份，若能順利併購 ，日產將能確保公司的油混合動力車 (HV) 等用途的電池供應。

【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

 

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責任編輯：何珊如

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