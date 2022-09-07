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【iPhone 14】大摩上調台積電每股盈利預測　關注蘋果處理器分岔策略對較平的iPhone 14銷情影響

Hot Talk 19:52 2022/09/07

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蘋果（美：AAPL）發布會「Far Out」本港時間周四凌晨1時舉行，全城期待iPhone 14現身。摩根士丹利（美：MS）就蘋果供應鏈中，晶圓代工大廠台積電（台：2330）（美：TSM）發表報告，認為今次發布會的重點，可能是蘋果的處理器分岔策略，iPhone 14 Pro 使用台積電的新N4製程所製造的新A16處理器，價錢較平的 iPhone 14 機型則可能續用N5製程的A15處理器。

大摩認為，Pro機型可能採用Sony更高解析度的影像感應器（4800萬像素），而Sony相關產品外判台積電28納米製程生產。

大摩：蘋果料佔台積電今年營收23%

報告指，蘋果佔台積電去年營收26%，大摩料蘋果佔台積電今年營收23%。該行未知通脹將如何影響高端消費，但消費者對這種潛在的處理器分岔的反應可能是關鍵。如果較平的iPhone 14在性能提升有限的情況下，銷售欠佳，台積電的5納米產能利用率（用於A15處理器）可能會在明年第1季度更大幅下降。然而，這可能導致蘋果在明年重新評估其處理器的分岔策略。

根據大摩對代工廠供應鏈的調查，蘋果對台積電的2納米工藝表現感興趣，但不確定大規模生產的時間。大摩將台積電今年每股盈利預測，由37.55元新台幣，微升至37.6元新台幣，並將明年每股盈餘預期調升2%至38.63元新台幣，維持超配評級、目標價780元新台幣不變。

不過，大摩就3納米晶圓的需求方面提到，若蘋果決定繼續為明年的 iPhone 15 採取處理器分岔策略，認為台積電的3納米產能可能只有一半，明年下半年的產能需求約為40kwpm。若如此，目前對台積電明年收入按年增長11%的預測可能會有下調。

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編輯：胡學能

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