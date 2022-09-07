【投資分析】信安：中國政策放寬利好亞洲高收益債券　選擇性增持頂級內房債

今年亞洲信貸跟隨全球信貸市場連續7個月錄得負回報。受中國房地產行業違約及債務交換的持續影響，加上全球避險情緒導致資本外流的衝擊，亞洲高收益債券息差觸及2020年新冠疫情期間的高位。信安環球投資亞洲固定收益主管及基金經理Howe Chung Wan認為，中國政策立場的限制性已有所減輕，而未來幾個月針對房地產行業的進一步寬鬆政策，可能會利好亞洲高收益債券。

Howe Chung Wan預計，短期內內房緊張局面不會進一步升級，中國銀行系統亦不會爆發危機。建議投資者在評估中國房地產行業的未來發展時，關注以下四個主要領域：房地產銷售改善的跡象，尤其是在最近下調首付比例及降息之後、反映銀行及債券市場支持房地產行業的在岸再融資改善、放寬對發展商使用在岸受限制現金的行政控制、完善資產銷售制度，改善流動性。

Howe Chung Wan認為，整體亞洲信貸仍具有潛在的收益優勢。受惠於較高的孳息率及相對較短的存續期，亞洲投資級別債券及高收益債券的孳息率與存續期之比均高於全球同類債券，從而可緩衝持續加息的影響。儘管中國高收益債券市場動盪且存在非系統性風險，但中國投資級別債券及高收益債券的走勢迥異。與全球及美國投資級別債券相比，中國科技、媒體和電訊，以及國有企業領域的相關性較低，加上在岸市場獲強勁技術面支持，令中國投資級別債券的基本面保持良好。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

Howe Chung Wan指，儘管近期亞洲高收益債券市場有所轉變，但孳息率／息差機會仍具吸引力，且該資產類別提供相對較短的存續期，在加息環境中很重要。故能夠成功經得起當前低迷時期的中國高收益債券發行人，更有可能獲得市場的堅定支持，並將為投資者提供相對較大的收益上行空間。儘管2022年違約率可能保持高企，但其認為，債券價格已反映大部分下行風險。

該行表示，將繼續投資於印度可再生能源及印尼公用事業等若干非中國行業，同時趁積極的政策趨勢選擇性地增持中國頂級房地產發展商。

【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股 【下一頁】



















同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠