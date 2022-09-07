【能源危機】普京威脅西方若對俄羅斯石油及天然氣限價　將不會供應能源

▲ 普京威脅西方若對俄羅斯石油及天然氣限價 將不會供應能源

俄羅斯總統普京表示，如果西方對俄羅斯石油及天然氣出口實施價格上限，俄羅斯將不會向西方國家供應石油、燃料和天然氣。

普京在經濟論壇上形容，歐洲呼籲對俄羅斯天然氣價格實施上限是「愚蠢」，並將導致全球價格上漲和歐洲出現經濟問題。他指，如果與俄羅斯的利益互相矛盾，將不會向西方履行合同及提供任何東西，包括天然氣、石油、煤炭、燃料油。

普京又表示，「北溪一號」無法運行應歸咎於德國和西方國家，以及烏克蘭和波蘭自行決定關閉其他通往歐洲的天然氣管道。

他指，「北溪一號」現在實際上已經關閉，並要求德國歸還一台渦輪機，因出現漏油，一旦關鍵的渦輪機返回俄羅斯維修後，莫斯科就準備重開通往德國的「北溪一號」。

俄羅斯是僅次於沙特阿拉伯後，世界第二大的天然氣和小麥出口國。歐洲過去從俄羅斯進口約40%的天然氣和30%的石油。但自俄烏戰爭爆發後，已大幅削減進口佔比。

相關文章：

【能源危機】挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展 一文看清歐洲能源危機（不斷更新）

【能源危機】俄天然氣巨頭Gazprom據報向中國供應天然氣的合同棄用歐元 改為盧布、人民幣

編輯：袁諾曦