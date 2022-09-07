【投資分析】霸菱：通脹似乎已見頂　為亞洲股票提供支持

霸菱亞洲（中國除外）股票投資總監林素亥認為，鑑於通脹預期似乎已經見頂，加上市場的關注從通脹逐漸轉向潛在的經濟衰退，市場已開始消化美國聯儲局立場較為溫和的預期，而油價及其他商品價格下跌亦有助於緩解亞洲企業的利潤率壓力。這些因素均為整個亞洲股票資產類別提供支持。

林素亥指，由於多項利淡因素，包括疫情反彈、地緣政治緊張局勢升溫，以及對房地產市場的憂慮，中國股票於最近數周下跌，但盈利向下修訂的趨勢似乎在一定程度上已經見底。中國當局實施支持性政策，加上經濟活動走出疫情陰霾並持續正常化，可能有助於提振中國未來的國內經濟活動。

林素亥又稱，經濟重啟提振國內需求，並且∕或重振旅遊業，從而為盈利復甦勢頭帶來支持，因此今年盈利勢頭較為強勁的地區如印尼、印度及泰國等股票表現均跑贏中國股票。於印尼方面，當地亦受惠於表現強勁的商品價格。另一方面，主要由於市場憂慮環球經濟增長放緩，台灣及韓國等出口型市場的表現跑輸中國。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

從長遠來看，霸菱認為亞洲個別市場的表現將受到國家具體經濟增長因素所推動，包括貨幣及財政政策，而更重要的是，在其估值具吸引力時吸納增長穩健且可持續的企業。

中國方面，霸菱看好受惠於結構性主題的優質企業，例如本土化企業（包括消費趨勢的變化及電動車生產）、環球可再生能源基礎建設生產（太陽能及風能），以及策略性自給自足（半導體生產）的企業。

【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股 【下一頁】



















同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠