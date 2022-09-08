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英新財相關浩霆獲封内閣智囊 劍橋博士識5種語言

環球社會熱點 09:05 2022/09/08

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英國首相卓慧思周二（6日）公布内閣名單，關浩霆獲任命為英國首位非裔財相。關浩霆的履歷十分亮麗，獲英媒封為新内閣的智囊。關浩霆擁有劍橋大學博士學位，通曉拉丁文等5種語言，更曾代表劍橋大學參加英國大學挑戰賽。

卓慧思內閣4大要職無白人男性 英國史上首次 【下一頁】

關浩霆（Kwasi Kwarteng）現年47歲，1975年出生於倫敦東部一個加納移民家庭。父親為經濟學家曾任職於政府，母親則是一名大律師，父母均於60年代移民至英國。

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  • 關浩霆擁有劍橋大學博士學位 ​​​​​​

關浩霆起初入讀公立小學，其後轉讀私立名校Colet Court。他其後再入讀伊頓公學（Eton College）成為前首相約翰遜（Boris Johnson）的師弟，更獲得獎學金。

他被視為伊頓校内尖子，也是一眾師弟報考牛津劍橋等名校參與面試的榜樣。

他考入劍橋大學三一學院，以一級榮譽成績獲得古典學及歷史學雙學位。他再獲得甘乃迺獎學金前往哈佛大學進修，其後再於2000年獲得劍橋大學經濟史博士學位。

關浩霆除了母語英文外，更精通德語、希臘語和法語，更能夠用拉丁文寫詩。 1995年時，年僅19歲的關浩霆與同學一同參加電視節目大學挑戰賽，成功贏得冠軍。

卓慧思就職英國首相演説 經濟能源醫療為首要任務 【下一頁】

他早年曾任職《每日電訊報》專欄作家，其後加入摩根大通任職基金經理一段時間。

關浩霆2010年首次當選國會議員，與卓慧思（Liz Truss）屬同期加入國會的新議員，兩人也成為堅定盟友。

他擔任保守黨後座議員多年後，2017年正式加入政府擔任時任財相夏文達（Philip Hammond）的國會私人秘書，去年起出任商業、能源及工業策略大臣。

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責任編輯：鄭錦玲

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