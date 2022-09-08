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【電子商貿】SHOPLINE推全新OMO零售概念　6大升級功能助商戶線上線下吸客

商業 11:23 2022/09/08

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SHOPLINE香港區副總經理趙公亮表示，相信有部分商戶希望把握消費券商機，加緊步伐開拓線上線下商店。（陳國峰攝）

全球智慧開店平台SHOPLINE宣布，於9月推出全新OMO全方位零售概念，將原有O2O方案升級，冀讓中小企及大型企業全面整合來自不同渠道的數據，更有效、精準地分析業務的人流、物流及金流等。已購買原有方案的商戶母須付費，便可直接享有OMO升級的額外功能：新商戶亦可以每月少於2,000港元體驗全新OMO「全方位新零售方案」，實現線上線下未來零售模式。

【食品工業】生產力局食品未來科技館開幕　促進食品工業先進製造

據SHOPLINE數據顯示，目前每4個SHOPLINE商戶，就有多於1個採用O2O模式。O2O商戶的每月平均定單量，比採用單一網店銷售商戶高出最多15倍，每月平均成交金額高出最多8倍，反映線上線下互相配合的模式是電商的經營關鍵。

升級版「全方位新零售」方案包括6大重點功能：1.線上線下庫存互通，顧客可以在網站直接查詢門市庫存，以及於網上購物後於門市直接取貨。2.線上線下會員點數或購物金兌換3.一站式收款管理，全新POS機結帳金額能自動連接信用卡機結帳。4.線上線下全方位導購；實體店店員可按顧客過往購物紀錄引導購物。5.跨社交平台管理；連接熱門社交平台，方便利用手機或電腦回覆顧客查詢。6.跨社交平台電商，直接在顧客對話框建立定單，並發送付款或購物連結。

把握消費券商機　加緊開拓線上線下商店

SHOPLINE香港區副總經理趙公亮表示：「相信有部分商戶希望把握消費券商機，加緊步伐開拓線上線下商店。」他反映，截至8月31日，O2O店家的每月平均成交金額錄得按年82%增長、定單量按年增加55%，當中門市按年增長112%，定單量按年上升89%。

趙續稱，商店運用OMO令顧客再消費的成效尤其顯著。並以寵物店舉例，店員可利用系統在顧客結帳時翻查其消費紀錄，得知上個月在網店買過狗糧，估計差不多用完，便向顧客推銷狗糧優惠套裝，成功令客人消費，從而提升銷量。

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記者：李智美

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