【WhatsApp漏洞】最新iOS版WhatsApp現漏洞　自動更改靜音功能時效

作為港人常用的通訊應用程式，相信大家對WhatsApp的靜音功能亦不會感陌生。有研究人員發現，WhatsApp於8月31日推出的iOS版本2.22.18.76出現漏洞，自動更改靜音功能時效。

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據外媒《Gadgets360》報道，相關的漏洞會令WhatsApp錯誤地將靜音持續時間從「1 周」的時效，自動更改為「8 小時」。但若然用戶將靜音時效設定為「8 小時」或「永遠」，則不會出現相關問題。

該漏洞亦僅限於已將應用程式更新到最新版本的WhatsApp for iOS用戶。仍在使用舊版本的用戶的靜音功能，仍能正常運作。

目前，WhatsApp尚未有作出回應，相關漏洞亦未知會於何時修正。

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責任編輯：殷凱怡

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