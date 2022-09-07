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【WhatsApp漏洞】最新iOS版WhatsApp現漏洞　自動更改靜音功能時效

科技 18:40 2022/09/07

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作為港人常用的通訊應用程式，相信大家對WhatsApp的靜音功能亦不會感陌生。有研究人員發現，WhatsApp於8月31日推出的iOS版本2.22.18.76出現漏洞，自動更改靜音功能時效。

【WhatsApp更新】WhatsApp再添新功能　可低調離開群組+防截圖

據外媒《Gadgets360》報道，相關的漏洞會令WhatsApp錯誤地將靜音持續時間從「1 周」的時效，自動更改為「8 小時」。但若然用戶將靜音時效設定為「8 小時」或「永遠」，則不會出現相關問題。

該漏洞亦僅限於已將應用程式更新到最新版本的WhatsApp for iOS用戶。仍在使用舊版本的用戶的靜音功能，仍能正常運作。

目前，WhatsApp尚未有作出回應，相關漏洞亦未知會於何時修正。

【WhatsApp】WhatsApp測試版又一新功能曝光　群組管理員可刪除任何訊息

【Snapchat新功能】Snapchat推出雙攝功能　同時記錄前後鏡頭影像

責任編輯：殷凱怡

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