【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】六大馬拉松月底一觸即發 柏林馬倫敦馬率先上場

六大馬拉松幾個賽事將於九月底開始陸續舉行，包括9月25日的柏林馬拉松、10月2日的倫敦馬拉松、10月9日的芝加哥馬拉松及11月6日的紐約馬拉松，入境海外及回港的限制陸續放寬，相信不少跑友都已開始計劃甚至報名參加海外大大小小的跑步比賽，小弟亦會於月底出發參加倫敦馬拉松，比賽過後會在這裡與大家分享更多。

疫情至今已逾三年，不少以往常到海外參賽的朋友，都可能開始覺得跑海外馬拉松，甚至出外旅行感到陌生。若希望明年初參加東京馬拉松，記緊於明天截止日期之前報名，填妥有關表格後就可靜待「大抽獎」結果，部分朋友可能會現在預先預訂附近酒店，萬一抽不中亦可以使用免費預約取消服務，以免公佈結果後，大批成功報名人士一窩蜂趕著訂酒店而未能訂到附近地方。大家亦要有心理準備大賽日子前一兩晚的酒店價格會較為貴，隨時是平日價格的一倍或以上。

六大馬拉松路線各有特色，沿途經過不少特色景點，氣氛亦遠較香港跑賽好，若能參與定會畢生難忘。今個月底的柏林馬拉松，由於賽道相對平坦，多年來創下多個馬拉松世界紀錄，因此被形容為全球最快的馬拉松路線，如果希望創下馬拉松個人最佳紀錄的跑友就不要錯過了。柏林馬的起點在柏林市中心勃蘭登堡門 (Brandenburg Gate)，橫越柏林東西兩邊，先穿過凱旋柱(Siegessäule)，跑了2-3公里經過柏林現存最大宮殿夏洛滕堡(Charlottenburg)及Tier-garten周邊，19公里跑至柏林著名區域十字山(Kreuzberg)，到23公里跑過舍恩貝格市政廳 (Rathaus Schöneberg)等，終點附近經過德國國會大廈(Reichstag) 返抵勃蘭登堡門衝線。

▲ 柏林馬跑手等待比賽開始情況。

▲ 沿途經過多個景點。

▲ 完賽頒發獎牌一刻。

▲ 大會為完賽跑手提供啤酒飲料。

至於下月初的倫敦馬拉松，賽道主要都是圍繞英國第二長河—泰晤士河 (River Thames ) 附近。比賽由格林威治公園 (Greenwich Park) 出發，跑了10公里會到達19世紀著名運送茶葉帆船Cutty Sark 附近，到18公里跑過倫敦塔橋 (Tower Bridge)，約25公里就會跑到金絲雀碼頭 (Canary Wharf) 的商貿區一帶，接近終點可眺望對岸的London Eye，到達英國皇室之地白金漢宮 (Buckingham Palace)後，在美絕的景點林蔭大道(The Mall)衝過終點。

▲ 倫敦馬拉松將會跑過倫敦塔橋。（圖片來源：TCS London Marathon facebook專頁）

▲ 跑過白金漢宮，就差不多到達終點了。（圖片來源：TCS London Marathon facebook專頁）

一如其他大型馬拉松，柏林馬及倫敦馬都會設置大型展覽讓一眾跑手及公眾人士參與，除了讓跑手拿取號碼布及有關物資之外，亦可盡情購物、觀賞表演、聽聽高手跑步心得分享，以及影相打卡等，柏林馬Marathon Expo 會在9月22至24日在Platz der Luftbrucke舉行，而倫敦馬Running Show則會在9月28日至10月1日在Royal Victoria Dock的ExCeL London舉辦。報了名參加柏林馬的朋友記緊要留意在拿取物資當天，大會工作人員會為大家戴上比賽手帶，戴上後就要一直戴著直至完成比賽，否則比賽當天不能進入比賽場地。大會亦很貼心為參賽者提供四日免費公共交通，只要出示比賽號碼布就可以免費搭乘附近公共交通工具。

▲ 柏林馬Marathon Expo有多個大型運動品牌攤檔，不少跑手都會即場購買最新的跑步裝備。

▲ 知名運動品牌亦會乘勢推廣最新跑鞋，給大家試穿及即場購買。

▲ 戴上柏林馬手帶後就要一直戴著，直至跑完比賽為止。

報了名參加倫敦馬及柏林馬的朋友，相信近月已經不斷練習至備戰狀態，預期倫敦及柏林屆時的天氣比現時香港舒服得多，有利跑出更好成績。大家加油！

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作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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