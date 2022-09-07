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【消費情報】沙田好運中心翻新後首辦市集 下周起推期間限定消費獎賞活動 送秋日限定福袋及超市禮券

理財智慧 19:33 2022/09/07

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沙田好運中心將於本年中秋節迎來首個重點活動，由即日起至9月12日期間，舉行「秋之開運市集」，提供各款精緻的應節美酒佳餚及精品。此外，9月16日至9月22日期間，顧客於場內消費滿港幣$200更可參加「好運來 消費即中獎」遊戲，贏取幸運福袋或超市禮券。

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

「秋之開運市集」的十間本地特色中秋攤位，包括粉絲必搶的巨龍月餅、專為毛孩而製的Dolly’s Bakery寵物月餅、香甜可口的鑽心和菓子月餅、Soul Lab手工曲奇、香港製造的Bel- Zims Chocolatier朱古力麥脆片、六健通天然健康飲料、鑫蜜兒醇酒、堅持人手製作的Kassoul手工產品、十八子手信店的特色食品及養生幸福坊的花茶香茗。

緊接「秋之開運市集」，好運中心將舉行連串以「Bags of Luck」為主題的消費獎賞活動，打頭炮的「好運來  消費即中獎」將於9月16日至22日期間舉行，顧客只要以電子消費滿200元及追蹤華懋集團商場Facebook，即可獲得遊戲機會乙次。

勝出遊戲即可獲得秋日限定福袋一個（價值約180元），內含多款不同類型的滋味食品（包括秋日滋補首選的米友包湯包、美樂士多的懷舊小食、令人愛不釋手的Powcook黑白焦糖爆谷及酥脆香口的么鳳肉鬆蛋卷）；或TASTE超級市場50元購物禮券乙張，或其他精美禮品乙份，先到先得，送完即止。

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沙田好運中心自80年代起一直陪伴當地居民成長，至今已將近40年之久。由2021年開始，商場開展了全面優化工程，當中第一期工程已完成並重新開幕，以綠意盎然的木系佈置為主調，配合極具格調品味的簡約設計，讓每一角落都散發著時尚氣息。場內特意優化多項設施，如電子指南輔設語音導航、LED天花、開放式空間和休憩座位等等。面向沙田鄉事會路方向的通道亦打造成潮流型格餐廳據點「潮人巷子」，為整個商場帶來煥然一新的時尚餐飲體驗。一共四期的優化工程預計2024年第一季竣工，屆時好運中心將進駐更多城中特色商店，令場內匯聚各都會品牌、大型超市、環球餐飲食肆，成為貼合沙田居民生活所需的場所。

好運中心 「秋之開運市集」

活動日期：2022年9月2日至9月12日

開放時間：上午11時至晚上8時

活動地點：沙田好運中心3樓正門

查詢電話：2687 3666

「好運來  消費即中獎」有獎遊戲攤位

舉行日期：2022年9月16日至 9月22日

舉行時間：上午11時至晚上8時

舉行地點： 沙田好運中心3樓正門

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責任編輯：嚴浩文

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