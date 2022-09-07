全球150個城市次季樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名146

雖然多個國家加息壓抑通帳，但全球主要城市住宅樓價未見明顯影響，更於第二季不跌反升。萊坊使用官方的數據（國家統計局和中央銀行），追蹤全球150個城市樓價，發現截至今年第二季的過去一年，有138個城市樓價上升，平均升11.7%，超越上一季的11.5%，而樓價錄得跌幅的城市有12個，香港是其中之一，按年跌2.4%，於150個城市中，排146名，排名落後大部分主要門戶城市。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，雖然香港住宅樓價表現疲弱，但在加息和疫情反彈等不利因素影響下，樓價並未出現大幅下跌。他預計，在短期內，市場情緒仍然疲軟，成交量將維持在低位，如果在第四季香港與內地能夠通關及與國際市場進一步放寬入境隔離要求，將刺激住宅市場需求，並可能帶動樓價回升。

據萊坊發表的2022年第二季《全球城市住宅指數》顯示，全球樓價升幅最大為土耳其伊斯坦堡，錄得約184.9%的增長。而紐西蘭的威靈頓表現最差，樓價按年跌12%，是各城市之最。

同場加映【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

同場加映【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機