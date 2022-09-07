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全球150個城市樓價平均升11.7%　香港不升反跌2.4%　排名145

股樓投資 19:07 2022/09/07

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雖然多個國家加息壓抑通脹，但全球主要城市住宅樓價未見明顯影響，更於第二季不跌反升。萊坊使用官方的數據（國家統計局和中央銀行），追蹤全球150個城市樓價，發現截至今年第二季的過去一年，有138個城市樓價上升，平均升11.7%，超越上一季的11.5%，而樓價錄得跌幅的城市有12個，香港是其中之一，按年跌2.4%，於150個城市中，排145名，排名落後大部分主要門戶城市。

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萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，雖然香港住宅樓價表現疲弱，但在加息和疫情反彈等不利因素影響下，樓價並未出現大幅下跌。他預計，在短期內，市場情緒仍然疲軟，成交量將維持在低位，如果在第四季香港與內地能夠通關及與國際市場進一步放寬入境隔離要求，將刺激住宅市場需求，並可能帶動樓價回升。 

據萊坊發表的2022年第二季《全球城市住宅指數》顯示，全球樓價升幅最大為土耳其伊斯坦堡，錄得約184.9%的增長。而紐西蘭的威靈頓表現最差，樓價按年跌12%。

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撰文 : 黃卓賢

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