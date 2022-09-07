【DARLIE x 姜濤】 姜糖專屬「薑桃」味美白牙膏9月9日登場 姜濤傳授「朝薑晚桃」使用心得 因有桃味陪住你瞓

DARLIE好來自今年4月宣在人氣王姜濤為代言人，並連環推出不同的廣告、打卡點等，令一眾姜糖（姜濤粉絲 ）漏夜搶購牙膏換取紀念閃卡。近日，DARLIE再下一城，推出專門為姜濤設計的限量版新口味「薑桃味美白牙膏套裝」和「寛倍潔牙刷套裝」，於9月9日正式發售，讓大家可以親嚐「薑桃」魅力，使用「薑桃味美白牙膏」，同時為牙齒重塑原齒白。

兩款「DARLIE x 姜濤限定套裝」極具收藏價值 －「薑桃味美白牙膏」的包裝可化身為儲物盒， 「寛倍潔牙刷套裝」，也可化身為心意卡，讓大家打氣說話，拉近彼此。

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DARLIE 好來特意在今個夏天推出「薑桃味美白牙膏」套裝，其靈感來源取自「姜濤」諧音，每盒有薑味和桃味兩款牙膏口味。兩款牙膏均採用天然雙酵素科技，能夠5倍溶解牙漬 ，同時為牙齒增加高密度高護層，預防牙漬形成，重塑原齒白。

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除了牙膏，DARLIE 好來亦同步推出「寛倍潔牙刷套裝」，每盒均有寛倍潔牙刷４枝。今次的牙刷套裝包裝設計為心意卡，大家可以寫上窩心打氣信息，並插置糖果、朱古力等零食，讓收卡者甜入心之餘， 亦無懼牙漬，可以用兩款DARLIE x 姜濤限定套裝，重塑原齒白，笑著面對任何挑戰。

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一次過擁有「薑桃」兩種味道，應該用邊一款先？確實難揀，所以姜濤的私人心德是「朝薑晚桃」。當姜濤親身試過DARLIE 好來專門為他研發的「DARLIE x 姜濤薑桃味美白牙膏」後，馬上 說要為粉絲們傳授使用心得：「薑味夠曬fresh，最適合朝早起身用，貪佢夠曬醒神！桃味就可以留翻夜晚臨瞓嘅時候用，因為有好香嘅桃味陪住你瞓！」

MIRROR需停工2個月，此期間姜糖唯有靠入戲院睇《阿媽有咗第二個》來一解思念姜濤之情，現在還可以用「薑桃」味牙膏，實行每朝每晚都有「薑」、「桃」的味道陪住。不少姜糖笑言上一輪已購入大量DARLIE牙膏，不過仍然會繼續「見濤就買」，大大力支持愛錫姜濤的廣告客戶。

順帶一提，凡購買任何一款「DARLIE x 姜濤限定套裝」更即送亮白笑容扣針一個！

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記者：張以正