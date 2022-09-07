【投資銀行】瑞信出售全球信託業務　交易料明年上半年完成

瑞士信貸（美：CS）公布，已簽署兩項協議，將其全球信託業務（Credit Suisse Trust, CST）出售予一家百慕達離岸銀行及信託公司 Butterfield 和一家列支敦士登信託公司 Gasser Partner，料明年上半年完成交易。協議未有披露交易具體細節。

CST實體將繼續為有限的客戶提供服務。根據協議，Butterfield將收購CST位於根西島（Guernsey）、新加坡和巴哈馬（The Bahamas）的業務，而Gasser Partner將收購CST的列支敦士登（Liechtenstein）業務。

交易完成後，Butterfield 和 Gasser Partner 將接管各自轄區內大多數信託結構的持續管理和經營。預計CST部分員工將轉移到 Butterfield 。與CST相關的法律實體和任何剩餘業務將在未來幾年內由瑞信逐漸結束。

瑞信：定期檢視產品和服務組合

瑞信投資方案與可持續發展主管Michael Strobaek表示，瑞信定期檢視其產品和服務組合，以滿足客戶不斷變化的需求，瑞信在過去數月裏，仔細考慮如何才能最好地繼續為有精緻信託需求的客戶提供服務。Butterfield 和 Gasser Partner 都擅長於提供全方位的信託結構和解決方案，專門為有定制需求的客戶提供服務。

瑞信近年業績陷入低谷，又飽受醜聞拖累，Archegos爆煲、Greensill大額撥備令瑞信高層洗牌，近日更有外電指瑞信計劃裁減5000個職位，相當於該公司一成職位。

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編輯：胡學能