  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 18:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資銀行】瑞信出售全球信託業務　交易料明年上半年完成

股市 18:25 2022/09/07

分享：

分享：

瑞士信貸（美：CS）公布，已簽署兩項協議，將其全球信託業務（Credit Suisse Trust, CST）出售予一家百慕達離岸銀行及信託公司 Butterfield 和一家列支敦士登信託公司 Gasser Partner，料明年上半年完成交易。協議未有披露交易具體細節。

CST實體將繼續為有限的客戶提供服務。根據協議，Butterfield將收購CST位於根西島（Guernsey）、新加坡和巴哈馬（The Bahamas）的業務，而Gasser Partner將收購CST的列支敦士登（Liechtenstein）業務。

交易完成後，Butterfield 和 Gasser Partner 將接管各自轄區內大多數信託結構的持續管理和經營。預計CST部分員工將轉移到 Butterfield 。與CST相關的法律實體和任何剩餘業務將在未來幾年內由瑞信逐漸結束。

瑞信：定期檢視產品和服務組合

瑞信投資方案與可持續發展主管Michael Strobaek表示，瑞信定期檢視其產品和服務組合，以滿足客戶不斷變化的需求，瑞信在過去數月裏，仔細考慮如何才能最好地繼續為有精緻信託需求的客戶提供服務。Butterfield 和 Gasser Partner 都擅長於提供全方位的信託結構和解決方案，專門為有定制需求的客戶提供服務。

瑞信近年業績陷入低谷，又飽受醜聞拖累，Archegos爆煲、Greensill大額撥備令瑞信高層洗牌，近日更有外電指瑞信計劃裁減5000個職位，相當於該公司一成職位。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

相關文章：

【裁員潮】瑞信據報計劃裁減約5000個職位　相當約一成人手

【投行業績】瑞信上季虧損15.9億瑞士法郎、遠遜預期　近兩年再度更換行政總裁

編輯：胡學能

美股 裁員 收購 百慕達 根西 列支敦士登 新加坡 巴哈馬 瑞士 銀行

上一篇文章

【周焯華受查】證監會要求盧衍溢加價逾20倍全購太陽城　事源甚麼交易條款？

下一篇文章

【騰訊700回購】騰訊連續14日場內回購3.5億元　6月底起回購約149億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展
【歐洲金融浩劫】歐洲步入雷曼時刻　挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展
【日圓滙價】日圓再失144年內貶速恐創紀錄、兌港元5.4488算　大行料未見底、日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【日圓滙價】日圓再失144年內貶速恐創紀錄、兌港元5.4488算　大行料未見底、日本內閣：走勢持續將取必要措拖（不斷更新）
【美股期貨】蘋果將舉行發布會　道指期貨跌157點、納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】蘋果將舉行發布會　道指期貨跌157點、納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌194點失萬九關　騰訊及美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌194點失萬九關　騰訊及美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期跌13點　北水淨流入8.3億　買騰訊（不斷更新）
【恒指夜期+北水】恒指夜期跌13點　北水淨流入8.3億　買騰訊（不斷更新）
【能源危機】挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
【能源危機】挪威國家石油公司：能源企業恐被追1.5萬億美元孖展　一文看清歐洲能源危機（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款