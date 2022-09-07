  • 29°C
香港時間 : 2022907日 (週三) 23:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】投資唔好「盲舂舂」 一文了解四個投資儲蓄法則

理財智慧 22:46 2022/09/07

分享：

分享：

身邊都有不少朋友認為儲蓄即投資，儲蓄雖然不用「蝕本」，但每年因為通脹原因，而無意間失去購買力，最與我們有關的便是交通費，電費每年都有一定升幅；相反，投資雖然可以為財富增值，但也要承受一定風險，因此如何平衡兩者，便是一個重要的議題，不可以將所有錢用於投資或儲蓄，以下便是《Forbes》提出的幾個投資要點。

同場加映:【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

承受風險

每個人都有不同可承受的投資風險，正如在MPF投資中，都可以按自己需要選擇合適的基金。同時，投資的目標也是一個重點，受到年齡與投資年期的影響。正常承受風險與年齡會成反比，愈年長的讀者可承受風險水平較低。如果不太清楚可承受風險，網上都有不同的測驗，或按個人平時的投資喜好去了解自己可承受的範圍。

分散風險

「不要把雞蛋放在同一個藍子」，相信是投資的不二法門，不論你是可以承受高或低風險的讀者，都不應該只集中於單一投資產品，要將投資放在多元戈的產品上。包括保本的儲蓄產品到高風險的股票產品。即使是熱衷或看好單一板塊，也可以按地區作風散，例如看好半導電體，可以投資於台灣，美國，韓國的相關公司，建構一個合適自己的投資計劃。

主動與被動投資

「投資是一門學問」相信無人會反對，每個人都會用個別方式作投資，例如環球市場，研究板塊，甚至基本面分析，以選擇合適的股票。同樣地，可能有部分讀者根本無暇去研究投資，則可以考慮被動投資，例如跟蹤指數的ETF或基金投資，雖然可能需要支付額外成本，但可以省卻時間。

最後便是「投資的勇氣」每個人都怕輸和面對不確定性，即使任何類別的投資都有不同程度的風險，甚至銀行都有停閉的危機。如果不投資可能是為讀者帶來安定，但同樣也帶來失去資產增值的機會，因此即使多花時間研究，如果沒有勇氣，所有投資都是空談的。

同場加映:【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

開啟hket App，閱讀全文
退休 ETF 基金 股票 投資產品 儲蓄 指數 儲蓄產品 板塊 通脹

下一篇文章

【理財智慧】 儲蓄保又起爭議？ 一文了解儲蓄保迷思
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
【一技傍身】大批新樓入伙驗樓師搶手 驗樓師專業證書課程學費只需$4950 完成課程後接5宗工作或可回本
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
【家居設計】如何裝修納米樓？ 一人居住272呎開放式單位 32.8萬造迷你複式設計
兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
兩個月減價75萬　沙田全輝中心兩房375萬易手
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【中秋好去處】佐敦谷水道啟德河現巨型月亮 一文看清港九新界中秋綵燈展
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
【筍工推介】律政司招聘合約傭工 月薪最高可達21,875元 小六以下學歷亦可申請
安達臣道地盤工業事故 房協向死者家屬發放30萬元撫恤金 傷者家屬可獲10萬元即時援助
安達臣道地盤工業事故 房協向死者家屬發放30萬元撫恤金 傷者家屬可獲10萬元即時援助
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款