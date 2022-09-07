【理財智慧】投資唔好「盲舂舂」 一文了解四個投資儲蓄法則

身邊都有不少朋友認為儲蓄即投資，儲蓄雖然不用「蝕本」，但每年因為通脹原因，而無意間失去購買力，最與我們有關的便是交通費，電費每年都有一定升幅；相反，投資雖然可以為財富增值，但也要承受一定風險，因此如何平衡兩者，便是一個重要的議題，不可以將所有錢用於投資或儲蓄，以下便是《Forbes》提出的幾個投資要點。

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承受風險

每個人都有不同可承受的投資風險，正如在MPF投資中，都可以按自己需要選擇合適的基金。同時，投資的目標也是一個重點，受到年齡與投資年期的影響。正常承受風險與年齡會成反比，愈年長的讀者可承受風險水平較低。如果不太清楚可承受風險，網上都有不同的測驗，或按個人平時的投資喜好去了解自己可承受的範圍。

分散風險

「不要把雞蛋放在同一個藍子」，相信是投資的不二法門，不論你是可以承受高或低風險的讀者，都不應該只集中於單一投資產品，要將投資放在多元戈的產品上。包括保本的儲蓄產品到高風險的股票產品。即使是熱衷或看好單一板塊，也可以按地區作風散，例如看好半導電體，可以投資於台灣，美國，韓國的相關公司，建構一個合適自己的投資計劃。

主動與被動投資

「投資是一門學問」相信無人會反對，每個人都會用個別方式作投資，例如環球市場，研究板塊，甚至基本面分析，以選擇合適的股票。同樣地，可能有部分讀者根本無暇去研究投資，則可以考慮被動投資，例如跟蹤指數的ETF或基金投資，雖然可能需要支付額外成本，但可以省卻時間。

最後便是「投資的勇氣」每個人都怕輸和面對不確定性，即使任何類別的投資都有不同程度的風險，甚至銀行都有停閉的危機。如果不投資可能是為讀者帶來安定，但同樣也帶來失去資產增值的機會，因此即使多花時間研究，如果沒有勇氣，所有投資都是空談的。

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記者：陳佳恩