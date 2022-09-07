【中美晶片戰】美晶片法案實施細則出爐！  補貼企業十年內不可在中國研發新技術

美國晶片法案（CHIPS Act）實施細則於周二（6日）出爐，美國商務部計劃在明年 2 月起開放晶片業者申請補貼，有望在同年春季前開始發放，但法案要求補貼企業十年內不可在中國研發新技術以及興建高科技工廠。

引述《紐約時報》（NYT），美國政府為扶植美國半導體產業以打壓中國推出晶片法案（CHIPS Act），美國總統拜登（Joe Biden）已在8月初簽署，當中涉及企業補貼的計劃達 500 億美元。

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美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）對外表示，「美國晶片基金」是美國 50 年以來對產業政策的最重大投資。美國政府亦將規定受補助的企業至少 10 年內不能於中國或其他「有疑慮的國家」開發新技術及興建高科技工廠，但擴建成熟的節點工廠（mature node factories）則可接受。

晶片法案將成立四支基金，美國商務部表示，將利用「CHIPS 美國基金」（CHIPS for America Fund）內的280 億美元，以促進美國晶片本土生產以及複雜的製造工藝。另外，110 億美元將撥入半導體產業相關研發，以及投入100 億美元用於擴大製程晶片成熟化，包括車子、通訊技術、專業技術與其產業供應商。

美國本土企業甚或外資企業只要在美國展開投資計劃，均乎合資格申請補助。業者提交申請時需證明其投資計劃的長期經濟可行性，以及可為其所在社區帶來的「外溢效益」。若業者計劃書內包含經濟弱勢族群，或由少數民族、退伍軍人及女性經營的企業，以及在農村地區經營的企業，申請則會獲政府優先考慮。

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責任編輯：何珊如