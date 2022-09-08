【內房危機】融創回應在港接獲清盤呈請：將極力反對呈請　不會對重組時間表造成影響、計劃年底公布方案

▲ 融創中國在香港接獲清盤呈請 11月16日開展聆訊

融創中國 （01918） 在香港收到清盤呈請。融創於周四（8日）發公告指，內地商人陳淮軍向高等法院提出清盤呈請，涉及融創未償還其持有的優先票據，涉及本金2,200萬美元及應計利息。融創指，將極力反對呈請。

據外電引述法院文件內容，有關聆訊計劃在11月16日舉行。

融創指，將尋求法律措施以堅決反對呈請， 並採取一切必要行動保障公司的合法權利。 同時，公司將盡力與呈請人保持主動、良好的溝通，並在對其他債權人公平的原則下，與呈請人友善協商，妥善處理問題。

融創於公告又指，正積極與財務顧問和法律顧問一同制定切實可行的債務重組方案， 以改善公司流動性、增強集團的主體信用，並保障所有利益相關方的利益。

公告又指，目前公司預期呈請將不會對重組計劃或時間表造成實質性影響， 希望各益相關方保持對公司的信心。

計劃在2022年年內公布重組方案

此前融創回應清盤呈請時稱，是次清盤行為是單個債權人的激進行為，該債權人持有金額佔比極小，針對其未通過信託行而直接發起清盤呈請的法律有效性也有待論證和法院聆訊，融創方面稱將採取一切措施抗辯，此清盤呈請不會對公司的生產運營和推進債務重組工作造成實質性影響。

據指，融創現階段已開始與債權人小組顧問積極溝通初步重組方案，目前很大部分債權人對公司通過債務重組表示支持，計劃在2022年年內對外公布重組方案。融創將繼續努力維持經營穩定，以實現債權人盡快以最大幅度回收債權。

融創中國在今年4月1日起停牌，至今仍未復牌。

（更新了融創公告）

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記者：梁安琪