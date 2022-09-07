【內房危機】融創回應在港接獲清盤呈請：單個債權人的激進行為　計劃年底公布重組方案

▲ 融創中國在香港接獲清盤呈請 11月16日開展聆訊

據外電報道指，融創中國 （01918） 在香港收到清盤呈請。根據法院文件內容，有關聆訊計劃在11月16日舉行，訴訟各方包括Chen Huaijun以及融創中國。融創回應內媒指，截至目前，公司尚未收到有關清盤呈請。

融創稱，是次清盤行為是單個債權人的激進行為，該債權人持有金額佔比極小，針對其未通過信託行而直接發起清盤呈請的法律有效性也有待論證和法院聆訊，融創方面稱將採取一切措施抗辯，此清盤呈請不會對公司的生產運營和推進債務重組工作造成實質性影響。

據指，融創現階段已開始與債權人小組顧問積極溝通初步重組方案，目前很大部分債權人對公司通過債務重組表示支持，計劃在2022年年內對外公布重組方案。融創將繼續努力維持經營穩定，以實現債權人盡快以最大幅度回收債權。

融創中國在今年4月1日起停牌，至今仍未復牌。

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記者：梁安琪