【新股IPO】中概股退市新突破 萬國數據傳考慮到新加坡第二上市

中概股在美國退市有新突破，過去市場不少預期中概股回流香港對港股有利。消息指，已於香港及美國上市的數據中心營運商萬國數據（09698）有意再到新加坡上市，而公司目前正在考慮到新加坡第二上市，並與顧問進行初步商討。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【新股IPO】中國智能健身平台Keep再度提交來港上市申請【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，據了解萬國數據對新加坡上市未有最終決定，考慮仍在初步階段，公司可以決定不繼續在東南亞國家上市。萬國數據早於2016年在美國上市，期時集資約2億美元，並於2020年回流香港上市，集資149億元。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正