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【新股IPO】中概股退市新突破 萬國數據傳考慮到新加坡第二上市

股樓投資 18:29 2022/09/07

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中概股在美國退市有新突破，過去市場不少預期中概股回流香港對港股有利。消息指，已於香港及美國上市的數據中心營運商萬國數據（09698）有意再到新加坡上市，而公司目前正在考慮到新加坡第二上市，並與顧問進行初步商討。

同場加映：【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

【新股IPO】中國智能健身平台Keep再度提交來港上市申請【見下頁】

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不過，據了解萬國數據對新加坡上市未有最終決定，考慮仍在初步階段，公司可以決定不繼續在東南亞國家上市。萬國數據早於2016年在美國上市，期時集資約2億美元，並於2020年回流香港上市，集資149億元。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

 

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記者：張以正

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萬國數據－SW（09698） 萬國數據（美：GDS） IPO 港股

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