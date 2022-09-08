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【業績︱電動車】蔚來高開近1%　次季經調整淨虧損倍增至近22億人幣　料第三季交付量增26.8%至35%　

股市 09:28 2022/09/08

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蔚來次季經調整淨虧損倍增至近22億人幣　料第三季交付量增26.8%至35%

蔚來 （09866） 公布截至6月底止第二季，淨虧損為27.45億元（人民幣，下同），去年同期蝕6.6億元，即虧損按年擴大逾3倍，經調整淨虧損為21.85億元，去年同期為蝕3.4億元，虧損按年擴大逾5倍。

蔚來今日高開約0.9%，報138.6元。

期內，收入總額為102.9億元，按年升21.8%，按季則升3.9%，整體毛利率為13%，按年跌5.6個百分點。車輛銷售額為95.7億元，按年升21%，車輛毛利率為16.7%，較首季跌1.4個百分點，較去年同期則跌3.6個百分點。

第二季車輛交付量按年升14.4%至25,059輛，包括3,681輛ES8、9,914輛ES6、4,715輛EC6及6,749輛ET7。

展望今年第三季度，蔚來預計車輛交付量為31,000輛至33,000輛，按年增長約26.8%至35%，並預期收入總額為128.45億至135.98億元，按年增長約31.0%至38.7%。

蔚來創始人、董事長兼首席執行官李斌表示，下半年是蔚來擴大生產和交付多款新產品的關鍵時期。ES7於8月開始批量交付，ET5於9月底開始量產及交付。他相信，蔚來將吸引更廣泛的用戶群，並在未來幾個季度實現強勁增長。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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編輯：袁諾曦

美股 蔚來（美：NIO） 港股 蔚來－SW（09866）

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