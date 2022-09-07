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【蘋果發布會】網傳25格蘋果發布會Bingo　Chip Lab意外成焦點

科技 17:56 2022/09/07

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萬眾期待的蘋果（Apple）秋季發布會「Far out」即將於香港時間8日凌晨1時舉行，網絡除了充斥了各項新品預測外，以製作蘋果Wallpaper而聞名的Basic Apple Guy，發布了有關今次蘋果發布會的Bingo遊戲。

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Basic Apple Guy因應即將揭幕的蘋果發布會，在周一（5日）於其官網發布了一張25格的Bingo遊戲紙。該Bingo紙中提及的資訊，大多與市場早前所推測的新品有關，如iPhone 14 Pro推出一種特殊的新相機模式、iPhone 14配備A15芯片、Apple Watch Pro售價為999美元（約7,842港元）起等等。

除了新品被受觸目，從Basic Apple Guy製作的Bingo遊戲中不難發現，以往蘋果發布會經常出現的Apple Chip Lab背景，和常用作轉場效果的不知名場地背景，亦成為網民會留意的另類焦點。就連一些慣常出現的用語「還有一件事（One more thing）」，和主題演講時長都被列於Bingo遊戲紙之中。

在網上討論區上，亦有香港網民發揮創意小宇宙，製作出港版蘋果發布會Bingo，以表達對蘋果發布會的各種期望和預測。

以製作蘋果Wallpaper而聞名的Basic Apple Guy，發布了有關今次蘋果發布會的Bingo遊戲。（Basic Apple Guy官方圖片）

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責任編輯：殷凱怡

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