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【食品工業】生產力局食品未來科技館開幕　促進食品工業先進製造

商業 17:59 2022/09/07

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生產力促進局於總部開設「食品未來科技館」，為食品加工業及餐飲業引進智能製造作推廣及扶助。(資料圖片)

生產力促進局於九龍塘總部開設「食品未來科技館」，提供工業內人士實地考察及技術試驗平台，為食品加工業及餐飲業引進新一代智能製造作推廣及扶助。

【國際航空】日本放寬入境檢測證明　日航國際線預訂續升

以往食品加工業及餐飲業旨是人力密集的行業，而且生鮮食品對儲存及衛生條件要求更高，為提升效率及品質，以至開拓新商機，皆需要新一代智能製造技術輔助，並不止於傳統輕、重工業生產。生產力局近年推動智能製造，與創新科技署的「再工業化資助計劃」進行配對，助本港生產商設立智能生產線順利轉型。

業內人士出席「食品未來科技館」開幕禮。

「食品未來科技館」面向食品行業定期更新展示的食品科技，介紹最新實用化技術，現時展出多個由生產力局開發的食品加工科技，包括：超聲波輔助解凍、高壓殺菌、CAPfresh冷電漿食品滅菌及液態冷凍技術。

CAPfresh冷電漿滅菌系統。

當中的CAPfresh冷電漿食品滅菌是受到近年疫情啟發，大眾關注生鮮包裝食品衛生及保存期，以高活性帶電粒子消滅生鮮食品表面的細菌及胞子，可延長水果等保質期達3倍，毋須加熱及使用化學品加工，並可在短時間內完成處理，更在全球百大科技研發獎中獲嘉許。

CAPfresh冷電漿食品滅菌系統運作狀態。

高壓殺菌則可解決以往加熱滅菌對食品口感味道的影響，以超高壓力破壞微生物細胞膜，達到殺滅或抑制效果，延長食品保質期。超聲波輔助解凍技術可大幅縮短急凍食品的溶雪過程，提升處理效率。

高壓微控加熱處理系統。

壓力輔助超聲波解凍系統。

【奢侈品】受通脹、嚴謹防疫拖累　名牌在中國市場亦觸礁？

責任編輯:王浩賢

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