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【復星系】復星國際減持6800萬股招金礦業、套現3.9億元　過去一周數度傳出減磅部署

股市 17:49 2022/09/07

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【復星系】復星國際減持6800萬股招金礦業　套現3.9億元　過去一周數度傳出減磅部署

郭廣昌旗下復星國際 （00656） 繼續減持上市投資套現，聯交所披露，復星國際上周四（1日）減持6800萬股招金礦業 （01818） H股，平均作價每股5.77元，套現3.92億元。

復星旅遊文化 （01992） 周一（5日）曾公布，其控股股東復星國際以每股8.57元價格，出售2800萬股復星旅遊文化股份予獨立第三方，套現2.4億元。

復星醫藥  （02196） 周日披露，控股股東復星國際旗下復星高科技計劃減持最多8008.97萬股或3%A股。周三復星醫藥公布，收到包括董事長吳以芳在內執行董事及部分高級管理人員合計18人通知，自願以自有資金增持不低於46萬股公司股份（包括A股及/或H股）。

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

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【復星系】復星醫藥2196大股東擬減持總股本最多3%的A股　股價跌近13%　復星系今年密集減持多項投資套逾60億人幣

編輯：李哲毅

H股 A股 港股 復星旅遊文化（01992） 復星國際（00656） 招金礦業（01818）

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港股續弱恒生力返萬九關　滙豐（00005）股價 回吐跌2%

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