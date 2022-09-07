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【可持續發展】領展推動廚餘分類及回收活動 本月起富東街市成首個試點 綠色商戶及消費者可獲現金券獎賞

理財智慧 18:16 2022/09/07

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根據環境保護署於去年12月10日公布的「香港固體廢物監察報告——2020年的統計數字」，本港每日棄置的廚餘超過3,200公噸，對堆填區造成沉重負擔。領展（00823）有見及此，宣布以東涌富東街市為試點，於本月開始推行「富東街市廚餘回收大作戰」活動，鼓勵商戶將廚餘分類回收，從而將有機廢物轉化成再生能源。

【青姐話】港股似強仍弱   最忌冇米落鑊

商戶只要評分達標，即可成為「綠色商戶」，獲取超市現金券以作鼓勵；到了10月下旬起，市民於富東街市消費滿指定金額，更可獲贈現金券於「綠色商戶」消費，讓顧客及商戶都能受惠。

領展今次活動亦邀請到藝人李司棋擔任低碳生活大使，連同領展旗下34個商場，共同推廣10項「生活新態度」，包括減少使用膠袋、自備餐具、均衡飲食、規律運動、鄰里互助等，鼓勵大眾養成愛惜自己、珍惜環境的習慣。

此外，領展亦通過從源頭減塑，宣傳可持續發展的環保訊息。領展表示，一直致力透過「社區營造」（Placemaking）概念，凝聚區內民居及提倡可持續發展。領展最近於樂富廣場及將軍澳TKO Gateway，增設色彩繽紛的氹氹轉遊樂設施，氹氹轉不但以回收木材及車胎等環保物料建造，並以太陽能發電板提供照明電源，更附有雨傘除水功能，既提供玩樂打卡熱點，同時寓敎育於娛樂，鼓勵市民不再使用雨傘膠袋。

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責任編輯：嚴浩文

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