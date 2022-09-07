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白石角半新盤本來賺82萬離場　奈何持貨未夠３年　「硬啃」辣稅由賺變蝕

股樓投資 17:59 2022/09/07

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大埔白石角半新盤再錄蝕讓成交，其中「逸瓏灣8」有業主持貨未滿3年，不惜「硬啃」額外印花稅（SSD）賣樓，若計及辣稅、佣金、入市時的稅款，料蝕錢離場。 

美聯物業楊浩然表示，逸瓏灣8第2座中層G室，實用面積680平方呎，三房套連工人套間隔，原叫價1,100萬元放售，終減價40萬元，以1,060萬元易手，實用呎價約15,588元。 

資料顯示，原業主於2019年底以978萬元購入單位，雖然現帳面賺82萬元，但持貨不足3年，需支付樓價一成之額外印花稅，料涉及106萬元，若連辣稅、佣金、入市時的稅款，相信要蝕錢離場。 

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撰文 : 黃卓賢

白石角 逸瓏灣8 美聯物業 樓價 二手市場 私人屋苑

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