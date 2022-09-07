【新股IPO】富衛集團傳再押後上市 擬最快明年第一季招股

電訊盈科（00008）主席李澤楷旗下保險公司富衛集團 (FWD) 再傳將延遅上市，並最早於明年首季招股及維持籌集10億美元的目標，惟未定最終規模。



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據彭博引述消息指，基於市場疲弱而推遲上市的富衛集團目前正爭取盡早於明年第一季正式招股，知情人士表示富衛集團對通過IPO籌集10美億元目標不變，但最終IPO規模未定。



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富衛集團上市計劃一直未落定，本來富衛早已於5月通過上市聆訊，惟因市況不穩，一直未落實招股及上市時間表。

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撰文：鄭昊彤