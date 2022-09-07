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【新股IPO】富衛集團傳再押後上市 擬最快明年第一季招股

股樓投資 19:29 2022/09/07

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電訊盈科（00008）主席李澤楷旗下保險公司富衛集團 (FWD) 再傳將延遅上市，並最早於明年首季招股及維持籌集10億美元的目標，惟未定最終規模。
 

【同場加映】青姐話：大淡好收尾 淡倉話之你

據彭博引述消息指，基於市場疲弱而推遲上市的富衛集團目前正爭取盡早於明年第一季正式招股，知情人士表示富衛集團對通過IPO籌集10美億元目標不變，但最終IPO規模未定。
 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後  大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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    +4

 

富衛集團上市計劃一直未落定，本來富衛早已於5月通過上市聆訊，惟因市況不穩，一直未落實招股及上市時間表。

【溫股知新】把握後市潛在反彈 港股後市仍然較淡

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撰文：鄭昊彤

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IPO 保險公司 李澤楷 富衛保險

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