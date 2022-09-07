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【AAPL】蘋果發布會前夕　巴西禁售不附帶充電器iPhone

環球政經 18:07 2022/09/07

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在蘋果（美：AAPL）公布其新iPhone的發布會前夕，巴西周二（6日）以消費者提供的產品不完整為由，向蘋果處以238萬美元（約1868萬港元）罰款，並下令該公司停售iPhone 12及其後續機型的銷售，只要是任何不附帶充電器的iPhone機型均需停售。

同場加映：【青姐話】大淡好收尾 淡倉話之你

巴西當局表示，蘋果在iPhone未附上重要配件，是蓄意歧視消費者的做法。雖然蘋果在解釋此項舉措是旨在減少碳排放，但當局並不認同這項說法，稱沒有證據表明，不附帶充電器可以保護環境。

蘋果其後表示，會繼續與巴西消費者保護機關Senacon合作，以化解疑憂，同時亦將就這一決定提出上訴。

【延伸閱讀】花旗下調恒指年底目標至23456點 另推薦7隻首選港股　【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

 

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