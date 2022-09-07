安達臣道地盤工業事故 房協向死者家屬發放30萬元撫恤金 傷者家屬可獲10萬元即時援助

秀茂坪安達臣道地盤今天（周三，9月7日）早上發生嚴重工業意外，有天秤塌下，事件釀3死6傷。消防處已派出一架大型起重機到現場，正在拯救當中被困人士。

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以上事故發生於房協旗下、位於安達臣道石礦場R2-2號地盤，屬房協資助出售房屋項目，現正進行上蓋工程，預計將於2025年落成，提供約1,400個單位。

房協發出新聞稿指，對於以上工業意外，房協深表關注和難過，並向事件中的死傷者及其家屬致以深切慰問。房協表示，將會向每名死者的家屬發放一筆過30萬元的撫恤金，及為每位傷者的家屬提供10萬元的即時援助。

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房協現正與項目承建商精進建築有限公司密切跟進事件，並會全力配合相關政府部門的調查工作，涉事的地盤已即時停工。房協總監(工程策劃)楊啟裕亦於今午到達地盤現場了解情況。事發後，房協責承轄下所有項目的承建商，再次檢查同類型天秤的操作，確保安全。

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記者：陳詠妍