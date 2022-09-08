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英女王Airbnb出租別墅「賺零用錢」日租低至三位數

環球社會熱點 08:05 2022/09/08

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英女王名下有多座王宮、城堡及別墅，而王儲查理斯據報希望繼位後，將多個王室宮殿改為公眾區域。但原來英女王目前已透過Airbnb出租多棟別墅，其中一棟位於蘇格蘭的住所每晚租金更低至三位數，對於資產豐厚的英女王而言只是濕濕碎，相信等同於「賺零用錢」。

梅根演講內容被批只圍繞自己 民眾舉牌抗議「利用王室」 【下一頁】

王室出租的其中一棟鄉村別墅位於諾福克郡（Norfolk），是離桑德靈厄姆宮（Sandringham estate）最近的一座別墅。別墅前身為英女王首席園丁住所，王室成員亦會在此度過聖誕節。別墅分兩層，可供最多8人入住。

別墅室內設計

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民眾已可透過Airbnb短暫租住，每次預訂最少入住3晚，租金也有浮動。如果民眾明年二月入住，每晚租金為354英鎊（約3,200港元）。

桑德靈厄姆宮租金Airbnb網站介紹，該住所由英女王持有，是座落在桑德靈厄姆度假村中心的世外桃源。室內所有傢私及藝術品都曾放置於王室成員住所，屋外有兩個花園，住客可享受充足的戶外空間，兒童及寵物亦可在花園內玩耍。

花園設計

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英國威廉夫婦驚對話留記錄 拒與哈里梅根接觸 【下一頁】

英女王此前亦宣布，為協助民眾應對生活成本危機，民眾可以低價短暫租住蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle） 等王室住所。其中價格最低廉的當屬一座名為「Colt Cottages」的別墅。該住所可供5人入住，最少要入住一周。

此前宣布出租最平及最貴王室住所

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每晚租金79英鎊（約713港元），即每人每晚僅需15.8英鎊（約143港元）。

Colt Cottages已開放民眾預約明年的入住日期，但出於安全理由，所有居所在英女王入住期間不會對外開放。不少民眾對能透過Airbnb租住王室居所感到詫異，並指此前從未料到可感受王室成員生活。

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責任編輯：李俊儀

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