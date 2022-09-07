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車路士辭隊領隊杜曹 歐聯不敵薩格勒布

環球社會熱點 17:26 2022/09/07

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英超球會車路士宣布，辭退領隊杜曹。車路士今季於英超開局戰績未如理想，周二於歐聯分組賽作客亦爆冷不敵克羅地亞的薩格拿布戴拿模（Dinamo Zagreb），令會方決定辭退德國籍領隊杜曹。

車路士（Chelsea）周三（7日）發表聲明，宣布與杜曹（Thomas Tuchel）解除合約，暫時未有接任人選。

日前度過49歲生日的杜曹於2021年接手車路士，而他之前曾任教法國巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain）、德國多蒙特（Borussia Dortmund）等勁旅。

車路士感謝杜曹與團隊於球會的貢獻及努力，帶領球會先後贏得歐聯、歐洲超級盃及世界冠軍球會盃，指對方於車路士歷史永遠都佔有一個位置。

周三是車路士新班主入主球會100日，聲明指出，管理層會繼續努力領導球會前進，新班主亦認同現時是作出轉變的正確時間。

Todd Boehly為首的財團5月與俄羅斯富豪阿巴莫域治（Roman Abramovich）達成協議，以總值42.5億英鎊收購車路士，其中25億英鎊用於購買球會股票。

車路士今季以超過2億英鎊增兵，為英超轉會花費最多的球會，但於英超開季只得3勝1和2負，暫時排名第6位。

責任編輯：嚴智勇

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