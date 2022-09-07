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【美元走勢】新華社：美國依託美元霸權擾動全球金融市場　成為世界經濟一大亂源

股市 17:46 2022/09/07

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【美元走勢】新華社：美國依託美元霸權擾動全球金融市場　成為世界經濟一大亂源

美元在加息預期下持續強勢，新華社指，今年來聯儲局連續4次加息，美元因此持續走強，國際資金回流美國，造成不少國家和地區通脹高企、經濟體走軟、貨幣貶值，甚至面臨債務違約等風險，新興市場和發展中經濟體或面臨「融資更難、還債更貴」處境。

離岸人民幣兌美元逼「7算」【下一頁】

新華社指，美國一度堅持財政及貨幣政策雙「放水」，如今又急速收緊貨幣政策，屬經濟形勢誤判和決策應對失效，美國財政和貨幣政策依託美元霸權一再擾動全球金融市場，不僅損害美國信譽，還將風險轉嫁給其他國家和地區，成為世界經濟一大亂源。

報道引述專家指出，美國先放水、後加息的做法，將大大增加拉美國家償債壓力，其獲得新信貸的難度也會加大，可能造成新的債務陷阱，故新興市場和發展中經濟體須高度警惕美國財政、貨幣政策外溢影響。

相關文章：【解讀│日圓走勢】日圓恐重現90年代的150至160水平、兌港元見4.9算　新加坡銀行：日央行即使干預亦難阻日圓下跌

【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹美元升至20年高位　日圓兌港元回落至5.6水平、英鎊見兩年半低

【油價走勢】歐美經濟放緩加中國清零政策　油價跌至1月以來低位、紐約期油失守86美元

記者：宋佩恩

*重溫【石Sir一周前瞻及異動股】恒生中國企業、華電國際電力股份、中國神華

經濟 新興市場 美元 歐元 新華社 加息 美國
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