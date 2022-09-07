▲ 【美元走勢】新華社：美國依託美元霸權擾動全球金融市場 成為世界經濟一大亂源

美元在加息預期下持續強勢，新華社指，今年來聯儲局連續4次加息，美元因此持續走強，國際資金回流美國，造成不少國家和地區通脹高企、經濟體走軟、貨幣貶值，甚至面臨債務違約等風險，新興市場和發展中經濟體或面臨「融資更難、還債更貴」處境。

新華社指，美國一度堅持財政及貨幣政策雙「放水」，如今又急速收緊貨幣政策，屬經濟形勢誤判和決策應對失效，美國財政和貨幣政策依託美元霸權一再擾動全球金融市場，不僅損害美國信譽，還將風險轉嫁給其他國家和地區，成為世界經濟一大亂源。

報道引述專家指出，美國先放水、後加息的做法，將大大增加拉美國家償債壓力，其獲得新信貸的難度也會加大，可能造成新的債務陷阱，故新興市場和發展中經濟體須高度警惕美國財政、貨幣政策外溢影響。

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記者：宋佩恩

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